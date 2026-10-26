Viitorii pensionari trebuie să țină cont de durata procedurilor administrative atunci când își planifică veniturile după încheierea activității profesionale. De la depunerea dosarului de pensionare până la încasarea primilor bani pot trece câteva săptămâni sau chiar mai multe luni, în funcție de timpul necesar pentru analizarea cererii și de procesarea plății. Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, casa teritorială trebuie să emită o decizie de admitere sau de respingere a cererii în termen de 45 de zile de la înregistrarea dosarului.

În anumite situații, perioada poate fi prelungită cu 30 de zile, mai ales atunci când sunt necesare documente sau verificări suplimentare.

După soluționarea cererii, decizia de pensionare este comunicată solicitantului, de regulă, în termen de 10 zile de la emitere. Ulterior, dosarul trece prin etapele necesare pentru punerea pensiei în plată.

Termenul de 45 de zile prevăzut de lege se referă la emiterea deciziei, nu la data la care beneficiarul va încasa efectiv prima pensie. Prin urmare, durata totală de așteptare depinde atât de soluționarea dosarului, cât și de procedurile de plată.

În practică, pot apărea întârzieri de două, trei sau chiar mai multe luni. Casele de Pensii au invocat, în astfel de situații, numărul ridicat de dosare aflate în lucru.

Beneficiarii pot alege între plata prin mandat poștal, la domiciliu, și virarea banilor într-un cont bancar. Data la care pensia ajunge efectiv la beneficiar depinde de modalitatea de plată selectată și de calendarul aplicabil.

Durata soluționării cererii poate varia în funcție de situația profesională a solicitantului și de documentele pe care acesta le prezintă. Printre motivele care pot prelungi procedura se numără:

Lipsa unor documente: dosarele incomplete pot necesita acte suplimentare sau clarificări înainte de emiterea deciziei.

Verificarea vechimii în muncă: perioadele lucrate, stagiile de cotizare și veniturile luate în calcul trebuie analizate pentru stabilirea drepturilor de pensie.

Situațiile profesionale complexe: activitatea desfășurată în condiții speciale, documentele vechi sau perioadele lucrate în străinătate pot presupune verificări suplimentare.

Numărul mare de cereri: volumul dosarelor aflate în lucru poate influența timpul necesar pentru soluționarea solicitărilor.

Persoanele care au depus cererea de pensionare pot solicita informații de la casa teritorială de pensii unde au înregistrat dosarul. Astfel, pot afla dacă solicitarea este în curs de soluționare, dacă sunt necesare documente suplimentare sau dacă decizia a fost emisă.