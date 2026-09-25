Prognoza meteo, 25 septembrie. Vremea se răcește accentuat în majoritatea regiunilor din țară, unde valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade din an. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în special în zona de sud-vest și în centrul teritoriului.

În sud-vestul și parțial în centrul țării, cerul va rămâne acoperit de nori în cea mai mare parte a intervalului. În celelalte regiuni, nebulozitatea va fi temporară.

Precipitațiile își vor face simțită prezența în mai multe zone, fiind așteptate ploi cu cantități de apă ce vor varia în general între 2 și 10 l/mp în Oltenia, sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. În restul teritoriului, ploile se vor semnala doar pe arii restrânse. În timpul zilei, acestea vor fi prezente mai ales în Crișana, Maramureș și restul Banatului, iar spre seară și la noapte se vor extinde în Muntenia și Dobrogea.

Vântul va sufla în general slab și moderat. În ceea ce privește valorile termice, temperaturile maxime se vor încadra între 14 grade, izolat în Oltenia, și 23…24 de grade în Muntenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 5 și 14 grade, iar izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

În Capitală, valorile termice se vor menține în jurul mediilor multianuale specifice acestei date. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar mai ales pe parcursul nopții vor fi condiții trecătoare de ploaie slabă.

Vântul va sufla slab și moderat pe parcursul întregului interval. Temperatura maximă în București va atinge 22…24 de grade, în timp ce minima se va situa între 11 și 12 grade, anunţă ANM.

Mâine, în regiunile sudice valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice ultimei decade a lunii septembrie, iar în rest vor fi apropiate de acestea. Pe parcursul zilei vor fi înnorări în cea mai mare parte a țării, însă ploile, pe arii în general restrânse, vor fi mai probabile în regiunile sudice, precum și în zonele de munte. Noaptea cerul va deveni variabil, iar ploile vor mai fi posibile izolat în sud. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări pe litoral.

Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 4 și 14 grade. Dimineața și noaptea izolat se va semnala ceață.