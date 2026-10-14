Telefoanele inteligente moderne sunt echipate cu un număr impresionant de opțiuni, însă cele mai multe persoane folosesc doar un procent redus din capacitățile lor. Producătorii ascund deseori instrumente extrem de practice în meniuri secundare pentru a păstra interfața curată și simplă. Descoperirea acestor funcții poate transforma radical modul în urmă care interacționezi cu dispozitivul tău zilnic, economisind timp prețios și optimizând consumul de energie.

O aplicație pe care mulți utilizatori o trec cu vederea este cea destinată măsurătorilor prin realitate augmentată. Atât sistemele iOS, cât și Android oferă instrumente integrate care îți permit să măsori dimensiunile unui obiect sau ale unei camere direct prin camera foto. Nu mai este nevoie să cauți o ruletă clasică pentru a afla dacă o piesă de mobilier se potrivește într-un spațiu restrâns.

În plus, camera foto nativă include un scanner digital inteligent. Atunci când îndrepți obiectivul spre o foaie de hârtie, sistemul detectează automat marginile și permite salvarea documentului în format PDF, eliminând complet necesitatea de a descărca aplicații terțe pline de reclame.

O altă opțiune ascunsă foarte utilă este activarea comenzilor prin atingeri pe spatele telefonului. Această setare poate fi configurată din meniul de accesibilitate. Poți atribui acțiuni specifice pentru o dublă sau o triplă atingere fermă pe carcasă. De exemplu, poți realiza o captură de ecran, poți aprinde lanterna sau poți deschide rapid aplicația de mesagerie fără a atinge ecranul.

De asemenea, tastatura virtuală ascunde comenzi rapide prin gesturi de glisare. Menținerea apăsată a tastei spațiu transformă întreaga zonă într-un trackpad precis, permițând mutarea cursorului exact între literele unui cuvânt greșit.

Modurile de concentrare și automatizările zilnice reprezintă o altă zonă ignorată. În loc să oprești sonorul manual în fiecare seară, poți programa telefonul să treacă în modul silențios când ajungi la o anumită locație sau la o anumită oră.

Pentru siguranța datelor, există opțiunea de a bloca accesul la aplicații individuale prin amprentă sau recunoaștere facială, precum și crearea unui spațiu privat izolat pentru fișiere sensibile. În plus, codurile codificate din aplicația de apelare pot oferi informații detaliate despre redirecționarea apelurilor sau calitatea semnalului mobil. Explorarea acestor meniuri îți permite să adaptezi smartphone-ul la nevoile tale reale.