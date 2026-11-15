Maxxing. Când spaima de îmbătrânire devine adevărata industrie

Am aflat că Dictionary.com a desemnat „maxxing” drept cuvântul anului 2026 și m-am gândit că rareori un cuvânt atât de urât a reușit să descrie atât de exact o epocă. În spatele lui se ascunde o întreagă filosofie a existenței contemporane, potrivit căreia nimic din ceea ce suntem nu mai este suficient, nimic din ceea ce avem nu trebuie lăsat în starea lui firească, iar omul, această ființă care a supraviețuit câteva milioane de ani fără instrucțiuni de utilizare, a devenit în sfârșit un ”proiect”. Unul permanent, de ”optimizare”.

Trebuie să dormim mai eficient, să mâncăm mai inteligent, să respirăm mai conștient, să gândim mai repede, să arătăm mai tineri și, dacă se poate, să fim fericiți cu o productivitate măsurabilă. Până și liniștea a devenit un obiectiv de performanță, iar odihna, cândva un privilegiu al celui care nu avea nimic de făcut, a intrat în competiție cu ea însăși, fiind evaluată prin senzori, grafice și aplicații care ne comunică dimineața cât de bine am dormit, chiar dacă noi ne-am trezit cu impresia contrară.

Când spaima de îmbătrânire devine adevărata industrie

Fiind suficient de mediocru, nu mi-am putut opri apariția unei întrebări: nu cumva această obsesie a maximizării a apărut tocmai pentru că am pierdut capacitatea de a accepta lucrurile care nu mai pot fi îmbunătățite și, mai ales, dacă nu cumva spaima de îmbătrânire a devenit adevărata industrie a secolului nostru?

telefon Nu ne mai este îngăduit să îmbătrânim pur și simplu, să ne schimbăm ritmul, să obosim uneori sau să privim cu o anumită îngăduință propriul trup, pentru că undeva, într-un laborator, într-o sală de sport sau pe ecranul unui, cineva ne promite că declinul poate fi amânat, negociat și, cu suficientă disciplină, aproape anulat.

Nu-mi amintesc unde, dar recent am citit câteva reflecții despre bătrânețe puse pe seama lui Simone de Beauvoir și le-am copiat. Erau despre corpul care nu ne-a trădat, ci a ținut pur și simplu pasul cu timpul, despre acea presupusă artă franțuzească de a îmbătrâni fără să pierzi eleganța existenței.

„Am îmbătrânit în stil franțuzesc: fără tam-tam, fără vreo ruptură bruscă, lăsând pur și simplu timpul să se așeze. Corpul meu a profitat de faptul că eram preocupată cu altceva. Nu știu când a decis să îmbătrânească, pentru că a făcut-o în liniște — aproape cu eleganță. Într-o zi, eram mișcare, urgență, promisiune.

În următoarea, am devenit continuitate.

Nu a existat niciun avertisment clar, niciun moment precis.

Corpul meu s-a schimbat, în timp ce mintea a rămas intactă, plină de planuri, curiozitate și dorințe. Mâinile mele au adunat povești, chipul a desenat hărți noi, iar oglinda a început să reflecte pe cineva care nu apăruse brusc, ci se conturase treptat.

Îmbătrânirea nu a bătut la ușă; a intrat pur și simplu, în timp ce eu eram ocupată să trăiesc.

Există ceva delicat în toate acestea. Corpul meu nu m-a trădat; pur și simplu a ținut pasul cu timpul.

A încetinit acolo unde odinioară alerga; a cerut îngrijire acolo unde, cândva, cerea forță. Nu și-a pierdut demnitatea — a dobândit un nou limbaj. Fiecare schimbare a început să comunice experiență, nu declin.

A îmbătrâni în stil franțuzesc înseamnă să accepți că timpul nu trebuie combătut, ci înțeles.

Înseamnă să permiți corpului să se schimbe, fără a-ți pierde esența. Mintea rămâne curioasă, privirea atentă, inima deschisă. Corpul îmbătrânește, da — dar o face cu o eleganță discretă, asemenea cuiva care știe că a trăi înseamnă a te transforma, fără a cere vreodată permisiunea.”

Ce se întâmplă cu omul atunci când societatea începe să-l considere inutil

Mi am amintit de celebra ei carte, ”La Vieillesse”, unde autoarea pune o întrebare mult mai tulburătoare decât toate promisiunile industriei longevității: ce se întâmplă cu omul atunci când societatea începe să-l considere inutil, când valoarea lui nu mai este stabilită prin ceea ce este, ci prin ceea ce mai poate produce?

Beauvoir a privit bătrânețea fără sentimentalismul reconfortant al felicitărilor aniversare și fără ipocrizia unei societăți care îi îndeamnă pe vîrstnici să se bucure de liniște, după ce i-a exclus din aproape toate formele importante ale vieții. Pentru ea, bătrânețea nu a reprezentat doar o transformare a corpului, ci și o modificare a raportului dintre individ și lume, dintre ceea ce omul continuă să dorească și ceea ce societatea îi mai permite să fie.

Gândindu-mă la toate acestea, mi-am amintit de Livius Ciocârlie

Și de extraordinara lui carte, ”Bătrânețe și moarte în mileniul trei”, apărută în 2005, cu mult înainte ca lumea să descopere această nouă religie a optimizării. Am avut privilegiul să-l intervievez și să-l am invitat în cîteva emisiuni de televiziune, iar întâlnirile cu el mi-au lăsat impresia, destul de rară în lumea noastră literară și publică, a unei sincerități profunde.

Nu sinceritatea demonstrativă a celui care își exhibă slăbiciunile pentru a obține admirație, nici aceea, la fel de suspectă, a înțeleptului care pretinde că a înțeles definitiv viața, ci sinceritatea unui om care nu părea interesat să se prezinte mai curajos, mai important sau mai împăcat decât era în realitate.

Ciocârlie a avut acea inteligență a autoironiei care permite omului să vorbească despre lucrurile cele mai grave fără să le transforme într-un spectacol al propriei profunzimi.

În cartea lui, bătrânețea și moartea au devenit teme de jurnal, prilejuri de meditație ,

uneori de neliniște, alteori de umor, dar niciodată de falsă solemnitate. A scris despre micile neputințe ale trupului, despre frica de ceea ce urmează, despre plăcerile care rămân și despre incomoditatea de a continua să trăiești într-o lume care se schimbă mai repede decât tine, cu o libertate interioară pe care am găsit-o mai convingătoare decât toate discursurile despre triumful voinței asupra vârstei.

Mi-a rămas în minte felul în care a vorbit despre sine fără să încerce să-și construiască un monument. Într-o cultură în care intelectualul a simțit adesea nevoia să-și dramatizeze existența pentru a-i spori importanța, Ciocârlie a făcut din modestie, ezitare și autoironie instrumente ale lucidității. Și, poate tocmai pentru că nu a pretins că a învins teama de moarte, a devenit mai credibil decât cei care ne explică, în câteva propoziții memorabile, cum trebuie să ne împăcăm cu sfârșitul.

Mi se pare, privind retrospectiv, că între această sinceritate și obsesia contemporană pentru maxxing există o opoziție aproape filosofică. Omul de astăzi este invitat să-și maximizeze toate posibilitățile, inclusiv capacitatea de a îmbătrâni frumos, în vreme ce Ciocârlie a acceptat să exploreze tocmai ceea ce nu putea fi maximizat: fragilitatea, nesiguranța, contradicția, teama și acea comică neputință a omului de a rămâne stăpânul propriei existențe. Nu a oferit soluții pentru nemurire, nu a promis o senectute triumfătoare și nici nu a transformat apropierea morții într-un exercițiu de dezvoltare personală.

Tocmai de aceea mi-a inspirat atâta încredere. Nu am avut impresia unui om care și-a rezolvat toate socotelile cu viața, ci a unuia care a continuat să și le pună, fără să se rușineze că unele au rămas nerezolvate. Există o formă de demnitate în această neputință asumată și o eleganță intelectuală în refuzul de a transforma fiecare experiență într-o lecție pentru ceilalți.

Azi e la modă cuvîntul ”maxxing”.

Am transformat tinerețea într-o obligație, maturitatea într-o competiție, iar vîrsta într-o problemă tehnică pentru care așteptăm o soluție comercială. Am început să confundăm viața lungă cu viața bună și am ajuns să calculăm aproape totul, mai puțin ceea ce nu poate fi calculat: bucuria unei dimineți fără grabă, prezența unui om drag, plăcerea de a nu demonstra nimic nimănui, libertatea de a lenevi, pur și simplu, de a refuza o invitație sau de a rămâne la o masă mult după ce conversația și-a epuizat orice utilitate practică.

În textul atribuit lui Beauvoir am întâlnit și ideea celor patru luxuri ale vârstei: sănătatea, liniștea, înțelepciunea și familia. Mi-a plăcut tocmai pentru că niciunul dintre aceste luxuri nu poate fi garantat prin optimizare. Sănătatea poate fi îngrijită, dar nu comandată, liniștea poate fi căutată, dar niciodată cumpărată, înțelepciunea nu vine obligatoriu odată cu anii, iar familia, în toate formele ei, rămâne poate cea mai frumoasă dovadă că viața nu poate fi administrată asemenea unei întreprinderi.

Am cunoscut oameni care au îmbătrânit fără să fi înțeles aproape nimic și oameni care au devenit înțelepți înainte de a fi avut timp să îmbătrânească. Am întâlnit bătrâni neliniștiți și tineri obosiți de propria lor existență, oameni bogați incapabili să se bucure de ceea ce posedau și oameni care au avut foarte puțin, dar au știut să transforme acel puțin într-o formă discretă de fericire. Toate acestea m-au făcut să bănuiesc că viața nu ascultă de regulile unui concurs de performanță și că, uneori, ceea ce numim progres nu reprezintă decât o modalitate mai sofisticată de a ne manifesta nemulțumirea față de noi înșine.

Avantajul mediocrității (mele) constă și în posibilitatea de a crede că adevărata eleganță a îmbătrânirii nu stă nici în acceptarea resemnată a declinului, nici în lupta disperată împotriva lui, ci în capacitatea de a rămâne curios, de a păstra câteva pasiuni, de a continua să iubești, să te indignezi, să te bucuri și să fii interesat de lumea din care, biologic, te îndepărtezi încetul cu încetul. Nu cred că bătrânețea ne face automat mai buni, după cum nu cred că tinerețea ne-a făcut automat mai fericiți, dar mi-ar plăcea să cred că anii ne pot oferi libertatea de a nu mai participa la toate întrecerile pe care societatea le inventează pentru a ne ține ocupați.

Doar un veritabil mediocru poate simți o anumită voluptate în a nu mai avea nimic de demonstrat,

în a descoperi că nu orice minut trebuie valorificat și că nu orice imperfecțiune solicită o intervenție. E apanajul mediocrului ”bine temperat” să-și îngăduie să nu devină, așa cum se spune acum, în fiecare dimineață, ”versiunea noastră cea mai bună”, mulțumindu-ne uneori să fie aceeași persoană care a citit o carte, a băut o cafea, a fumat un pachet de Camel fără filtru, a ascultat muzică, a lenevit pînă tîrziu în dupăamiază și a privit lumea fără să-i ceară să-i justifice existența.

Desigur, industria optimizării nu se va declara învinsă. Probabil că în curând vom avea aplicații care ne vor învăța să îmbătrânim eficient, să ne administrăm nostalgia, să ne dozăm melancolia și să obținem un randament cât mai ridicat din fiecare amintire. Poate că vom primi chiar notificări atunci când nu ne-am bucurat suficient de o după-amiază sau când am depășit timpul recomandat pentru contemplarea inutilă a unui apus de soare.

M-am gândit din nou la Livius Ciocârlie și la impresia pe care mi-au lăsat-o întâlnirile noastre. Cred că sinceritatea lui a fost atât de tulburătoare tocmai pentru că nu a încercat să fie un model, să ofere o rețetă sau să transforme bătrânețea într-o demonstrație de superioritate morală. A acceptat să vorbească despre condiția umană fără să pretindă că s-a situat deasupra ei, iar această modestie mi s-a părut mai apropiată de adevăr decât optimismul obligatoriu al unei epoci care a transformat până și fericirea într-o performanță.

Sigur, poate greșesc, dar simt că locul nostru, al mediocrilor este în afara acestei competiții, nu din dispreț pentru progres și nici dintr-o admirație necondiționată pentru bătrânețe, ci din sentimentul că există ceva profund omenesc în dreptul de a nu fi permanent ”îmbunătățit”, ”maximizat”.

Fiindcă, în cele din urmă, tragedia nu este că trupul îmbătrânește și că timpul ne schimbă fără să ne întrebe, ci că am putea ajunge la capătul vieții după ce am petrecut-o încercând să devenim altcineva, fără să fi avut răgazul de a fi noi înșine.