Vremea

Prognoza meteo, 15 octombrie. Frig, lapoviță și ninsori în mai multe regiuni. Ce se întâmplă cu temperaturile în București

Prognoza meteo, 15 octombrie. Frig, lapoviță și ninsori în mai multe regiuni. Ce se întâmplă cu temperaturile în BucureștiPrognoza meteo . Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo, 15 octombrie. Meteorologii anunță schimbări importante de temperatură și precipitații mixte în zilele următoare. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar ploile își vor face apariția în Maramureș și Transilvania, dar și pe arii mai restrânse în Crișana, Moldova și Muntenia. În celelalte regiuni, precipitațiile se vor semnala doar izolat, conform ANM.

Prognoza meteo, 15 octombrie. Frig, lapoviță și ninsori în mai multe regiuni. Ce se întâmplă cu temperaturile în București

În zonele montane, în special la altitudini de peste 1500 de metri, vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă nou depus va măsura, în general, între 5 și 10 centimetri. Pe suprafețe mici, cantitățile de apă acumulate vor depăși 10 litri pe metrul pătrat.

Vânt puternic și temperaturi scăzute

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în Moldova, Dobrogea și în partea de est a Munteniei, unde vitezele la rafală vor atinge 40...50 km/h. La munte, în special pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu putere, atingând viteze de 60...80 km/h.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursa foto: Pixabay

Maksimele termice se vor încadra între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia. Nopțile devin tot mai reci, cu minime cuprinse între -1 și 9 grade. Cele mai ridicate valori nocturne se vor înregistra pe litoral. Dimineața și noaptea, în unele zone se va forma ceață, iar izolat va apărea bruma.

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Cum va fi vremea în București

În Capitală, cerul va fi temporar noros, fiind posibile ploi slabe și trecătoare, mai ales în orele serii și pe parcursul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat.

Valorile termice se vor menține în jurul normelor climatologice specifice acestei perioade. Temperatura maximă va urca până la 16...18 grade, iar minima va coborî la 5...7 grade. În orele dimineții și ale nopții vor fi condiții de ceață.

Vremea devine mai rece decât în mod obișnuit

Pentru ziua de mâine, meteorologii prognozează o răcire a vremii, valorile fiind mai scăzute decât cele normale pentru această dată. Cerul va fi noros în cea mai mare parte a țării, iar ploile slabe vor cădea local, fiind estimate cantități de apă între 2 și 6 litri pe metrul pătrat.

La altitudini de peste 1500 de metri se vor menține precipitațiile mixte, iar noul strat de zăpadă va mai adăuga încă 2...5 centimetri. Intensificările de vânt vor continua în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, precum și pe crestele montane. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 8 și 17 grade, iar minimele vor rămâne între -1 și 9 grade, cu cele mai ridicate valori tot în zona litoralului.

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