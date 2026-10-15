Rusia lansează noi acuzații la adresa conducerii de la Kiev în legătură cu desfășurarea conflictului și tentativele de negociere. Kremlinul apreciază că președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge eforturile de pace ale Statelor Unite prin atacarea rafinăriilor rusești, în pofida anunțării unui armistițiu energetic între Rusia și Ucraina de către președintele american Donald Trump, conform APF.

Reprezentanții președinției ruse susțin că acțiunile militare ale Ucrainei subminează inițiativele diplomatice internaționale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a subliniat că bombardamentele asupra infrastructurii energetice continuă, în ciuda discuțiilor purtate la nivel înalt.

Kievul „continuă să lanseze atacuri împotriva acestor instalaţii. Făcând acest lucru, el intră într-un coflict serios cu eforturile de pace ale Statelor Unite şi negociatorilor americani”, declară un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Tensiunile dintre cele două părți rămân ridicate, în timp ce oficialii ruși consideră că refuzul de a opri ostilitățile vine direct de la conducerea ucraineană. În opinia oficialilor de la Moscova, aceste acțiuni afectează direct cadrul de dialog stabilit de mediatorii americani.

Aceste eforturi „se lovesc de refuzul regimului de la Kiev şi al lui Zelenski personal de a se angaja pe calea păcii”, adaugă el.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va relua atacurile asupra rafinăriilor rusești, după o pauză de două zile legată de anunțul președintelui american Donald Trump privind un posibil armistițiu energetic. Într-un interviu acordat publicației britanice „Financial Times” și citat de Reuters, Zelenski a declarat că restricția privind lovirea acestor obiective a fost ridicată.

„Interdicția (privind atacarea rafinăriilor) a fost ridicată. Am terminat cu ea”, a spus liderul de la Kiev.

Zelenski a criticat, de asemenea, intenția Washingtonului de a încheia acorduri comerciale cu Moscova și ceea ce a descris drept admirația lui Trump față de președintele rus Vladimir Putin.