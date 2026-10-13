Președintele american Donald Trump nu a dat semne că intenționează să intensifice presiunile asupra Rusiei după atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, în pofida armistițiului anunțat de liderul de la Casa Albă. Trump a susținut că au existat încălcări de ambele părți și a afirmat că Ucraina trebuie convinsă să accepte un acord de pace, relatează agenția dpa.

Întrebat despre atacurile rusești asupra infrastructurii energetice, în contextul armistițiului pe care l-a anunțat, Trump a declarat: „Va trebui să văd despre ce este vorba, pentru că au existat încălcări de ambele părți”.

Solicitat să explice cum îl va determina pe președintele rus Vladimir Putin să respecte armistițiul, liderul american a spus că Moscova ar dori să ajungă la un acord.

„Cred că ceea ce se întâmplă este că el vrea să ajungă la un acord, și trebuie să-l convingem pe (președintele ucrainean Volodimir) Zelenski să vrea să încheie un acord”, a declarat Trump.

Jurnaliștii au insistat asupra interesului lui Putin pentru un acord de pace, în condițiile în care atacurile rusești asupra Ucrainei au continuat. Trump nu a criticat Kremlinul și și-a reiterat convingerea că negocierile vor duce la un acord.

„Cred că vor încheia un acord. Cred că de fapt Putin vrea să încheie un acord mai mult decât Zelenski”, a spus președintele american.

Declarațiile au venit în contextul criticilor privind abordarea administrației americane față de Rusia și războiul din Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni Statelor Unite să se asigure că Rusia respectă armistițiul energetic anunțat de Trump. „Așteptăm să vedem ce pași specifici sunt gata americanii să întreprindă”, a declarat Zelenski într-o intervenție online la Forumul de securitate de la Varșovia.

Liderul ucrainean a spus că Kievul a fost surprins de anunțul făcut de Trump pe rețelele sociale, potrivit căruia toate atacurile asupra infrastructurii energetice din război urmau să înceteze imediat.

Potrivit lui Zelenski, la scurt timp după publicarea mesajului, Rusia a atacat în mod țintit o centrală electrică din Harkov, provocând noi pagube sistemului energetic ucrainean.

Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice dacă Rusia va proceda la fel. El a mai spus că forțele ucrainene s-au abținut să atace rafinăriile rusești în timpul nopții, ca răspuns la anunțul președintelui american.

Cu toate acestea, dronele rusești au continuat să atace Kievul luni dimineață, a declarat liderul ucrainean.

„Deci, pentru moment, acesta este răspunsul lui Putin pentru Trump: atacuri rusești. Dar așteptăm, așteptăm detaliile conversației dintre americani și ruși”, a mai spus Zelenski.

Decizia lui Trump de a importa mii de tone de combustibil din Rusia a atras critici din partea aliaților europeni și a unor senatori americani, inclusiv membri ai Partidului Republican.

Aceștia au susținut că înțelegerea este ilegală, invocând interdicția adoptată de Congresul SUA în 2022 privind importurile de produse energetice din Rusia. Măsura a fost introdusă pentru a împiedica finanțarea războiului purtat de Moscova prin achizițiile energetice americane.