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Putin refuză armistițiul de 60 de zile cerut de Zelenski. Ce ofertă face Kremlinul

Putin refuză armistițiul de 60 de zile cerut de Zelenski. Ce ofertă face KremlinulVladimir Putin și Volodimir Zelenski. Sursă foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Rusia respinge propunerea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind un armistițiu de 60 de zile pentru organizarea alegerilor prezidențiale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Vladimir Putin ar fi dispus să suspende atacurile asupra Ucrainei doar în ziua scrutinului. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a respins și el solicitarea Kievului, susținând că Zelenski nu merită o asemenea pauză, potrivit Reuters.

Putin refuză armistițiul de 60 de zile cerut de Zelenski

Dmitri Peskov a declarat că Vladimir Putin este pregătit să ordone armatei ruse să nu atace Ucraina în ziua desfășurării scrutinului prezidențial. Oferta Moscovei este însă limitată la ziua votului și nu include cele două luni de încetare a focului solicitate de Zelenski.

"Dacă Kievul vrea cu adevărat să organizeze alegeri, preşedintele rus, comandantul şef al armatei (ruse), va fi gata să ordone ca Ucraina să nu fie lovită în ziua alegerilor, mai exact în ziua desfăşurării alegerilor", a declarat Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a afirmat anterior că Rusia urmărește încheierea unui acord de pace general, nu instituirea unui armistițiu temporar. Astfel, Moscova nu acceptă propunerea ucraineană privind suspendarea ostilităților pentru o perioadă de 60 de zile.

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Lavrov respinge solicitarea lui Zelenski

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat luni propunerea liderului ucrainean privind încetarea temporară a focului pentru organizarea alegerilor.

Șeful diplomației ruse a afirmat că Zelenski nu merită un asemenea armistițiu și că Moscova nu ar trebui să accepte din nou promisiuni din partea Kievului.

„Nu cred că merită această răgaz, nu cred că ne vom lăsa încă o dată cumpăraţi de asigurări şi promisiuni", a declarat Lavrov într-o conferinţă de presă.

Poziția exprimată de ministrul rus vine în completarea declarațiilor lui Dmitri Peskov, care a limitat posibilitatea suspendării atacurilor la ziua în care ar urma să se desfășoare alegerile.

Zelenski

Zelenski / sursa foto: captură video

Zelenski a cerut 60 de zile de încetare a focului

Volodimir Zelenski a propus un armistițiu de două luni pentru a permite organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina, în condițiile războiului cu Rusia. Propunerea a venit după ce președintele american Donald Trump a cerut sâmbătă schimbarea conducerii de la Kiev.

Liderul american a susținut că Ucraina ar trebui să aibă un alt președinte, pe care l-a considerat mai dispus să negocieze un acord de pace cu Moscova.

Zelenski a răspuns că organizarea alegerilor ar fi posibilă dacă Rusia ar accepta o încetare completă a focului pentru 60 de zile.

Trump a criticat atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești

Disputa privind organizarea alegerilor prezidențiale din Ucraina a apărut după mai multe declarații ale președintelui american la adresa lui Volodimir Zelenski. Vineri, Donald Trump a anunțat o înțelegere cu Vladimir Putin privind livrările de motorină rusească pe piețele americană și internațională.

O zi mai târziu, președintele SUA a criticat atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia și i-a reproșat lui Zelenski că nu ar demonstra suficientă disponibilitate pentru încheierea războiului. Trump a susținut că Vladimir Putin dorește să ajungă la un acord de pace și le-a cerut ucrainenilor să își aleagă un alt lider.

În urma acestor declarații, Zelenski a condiționat organizarea alegerilor de un armistițiu de 60 de zile. Kremlinul a respins luni această propunere, anunțând că Putin ar putea accepta suspendarea atacurilor exclusiv în ziua desfășurării scrutinului.

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