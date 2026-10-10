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Trump vrea alegeri în Ucraina. „E timpul să aibă un nou președinte”

Trump vrea alegeri în Ucraina. „E timpul să aibă un nou președinte”Volodimir Zelenski și Donald Trump. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Ucraina ar trebui să aibă un nou președinte, criticându-l pe Volodimir Zelenski pentru poziția sa față de un acord americano-rus privind exporturile de motorină și pentru continuarea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia, potrivit BBC.

Trump: Zelenski ar face bine să se oprească

Declarațiile au fost făcute în fața Casei Albe, după ce Zelenski a declarat că suspendarea temporară a sancțiunilor americane asupra exporturilor rusești de motorină ar putea aduce Moscovei venituri suplimentare pentru finanțarea războiului.

Donald Trump l-a acuzat pe liderul ucrainean că generează probleme la nivel internațional prin autorizarea atacurilor asupra infrastructurii energetice rusești. „Ar face bine să se oprească”, a spus președintele american. El a adăugat că Zelenski ar trebui înlocuit cu un lider capabil să ajungă la un acord.

Trump a spus că i-a transmis anterior președintelui ucrainean că poate continua acțiunile împotriva Rusiei, cu excepția atacurilor asupra rafinăriilor. În opinia sa, Zelenski ar fi avut mai multe oportunități de a încheia înțelegeri, dar nu le-ar fi valorificat.

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Acord Washington Moscova privitor la motorină

Liderul american a confirmat vineri că Washingtonul și Moscova au convenit suspendarea sancțiunilor asupra exporturilor rusești de motorină până la 7 aprilie. Conform planului prezentat de Trump, Rusia ar urma să livreze inițial 300.000 de tone, urmate de alte cantități, în funcție de capacitatea rafinăriilor sale.

Motorină

Sursa foto: bankspower.com

Zelenski a criticat măsura, argumentând că veniturile suplimentare ar putea ajuta Rusia să cumpere echipamente militare și să continue atacurile asupra orașelor ucrainene. El a cerut aliaților să adopte măsuri concrete pentru protejarea populației și a securității europene.

Nu e prima dată când Trump cere alegeri în Ucraina

Disputa are loc într-un moment în care Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice și de transport. În Ucraina, alegerile sunt suspendate pe durata legii marțiale, instituită după invazia rusă din 2022.

Trump a mai cerut organizarea unor alegeri în Ucraina în decembrie anul trecut, argumentând că alegătorii ar trebui să poată decide dacă Zelenski rămâne în funcție. Declarațiile recente reiau astfel presiunea politică exercitată de administrația americană asupra conducerii de la Kiev.

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