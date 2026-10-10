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Trump a criticat decizia privitoare la Premiul Nobel pentru pace

Trump a criticat decizia privitoare la Premiul Nobel pentru paceDonald Trump / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald  Trump a criticat Premiul Nobel pentru Pace acordat lui Navi Pillay, numind-o „o persoană de stânga radicală care lucrează la Națiunile Unite, de care nimeni nu a auzit vreodată”, susținând în același timp că SUA meritau premiul pentru inițiativele sale de pace, potrivit The Jerusalem Post.

Trump, critici pentru Comitetul Nobel

Trump a atacat dur Comitetul Nobel vineri seară, după ce Premiul Nobel pentru Pace din 2026 a fost acordat juristei sud-africane Navi Pillay, fost Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului cu o activitate controversată, argumentând că premiul ar fi trebuit să fie acordat Statelor Unite.

„În ciuda tuturor acestor lucruri și a tuturor acestor realizări incredibile, Premiul Nobel a fost acordat astăzi unei persoane de stânga radicală care lucrează la Națiunile Unite, de care nimeni nu a auzit vreodată. Nu am auzit niciodată de această persoană”, a declarat Trump în timpul unui miting de campanie din Syracuse, New York.

„Cunosc o mulțime de oameni. Nu am auzit niciodată de această persoană anume, dar felicitări oricum.”

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O fostă angajată a ONU a primit premiul

Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2026 pentru ceea ce Comitetul Nobel din Norvegia a considerat că ar fi fost „eforturile sale de a promova pacea și dreptul internațional”. Anterior, ea a ocupat funcția de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și de judecător la Curtea Penală Internațională, iar ulterior a prezidat o Comisie de anchetă a ONU care se ocupă de Israel și teritoriile palestiniene, un organism care a atras critici aspre din partea Israelului.

Trump a continuat argumentând că Națiunile Unite nu au jucat niciun rol în conflictele pe care le-a rezolvat. „În toate războaiele pe care le-am soluționat, nu am vorbit niciodată cu Națiunile Unite. Nu mi-au fost de niciun ajutor”, a spus Trump. „Statele Unite ale Americii, reprezentate de mine ca președinte al vostru, ar fi trebuit să primească Premiul Nobel pentru Pace, dar nu au făcut-o.”

Premiul Nobel

Sursă foto: Dreamstime.com

Trump, critici dure pentru Norvegia

Apoi și-a îndreptat criticile către Norvegia, unde își are sediul comitetul Premiului Nobel pentru Pace. „Aceasta este o pată de neșters asupra Norvegiei și a acelor oameni care au luat o decizie atât de rușinoasă”, a spus Trump.

„Premiul Nobel pentru Pace a fost discreditat pentru totdeauna de o mână de ideologi radicali care sunt antidemocrați și de fapt dușmani ai civilizației. Și nu vom uita Norvegia.”

Trump a adăugat că neacordarea premiului Statelor Unite a fost „doar un alt semn al modului în care Norvegia și toți ceilalți ne jefuiesc țara”.

Trump și-a repetat afirmația că a rezolvat opt ​​războaie și a spus că „oricare” dintre ele ar fi putut justifica un Premiu Nobel pentru Pace. El a citat, printre altele, India și Pakistanul, Armenia și Azerbaidjanul, Kosovo și Serbia, Republica Democrată Congo și Rwanda, precum și Israelul și Hamas, Israelul și Iranul.

Orientul Mijlociu și implicarea SUA

O mare parte din argumentul său s-a concentrat pe Orientul Mijlociu. Trump a spus că a împiedicat Iranul să obțină o armă nucleară și să „distrugă întregul Orient Mijlociu”.

„Am împiedicat Iranul să dețină o armă nucleară și să arunce în aer întregul Orient Mijlociu și, în cele din urmă, mult dincolo de Orientul Mijlociu, inclusiv Europa, poate chiar noi”, a spus el.

De asemenea, a spus că „Hamas este un Hamas mult diferit acum”, înainte de a evidenția returnarea ostaticilor israelieni din Gaza.

„I-am recuperat pe toți ostaticii din Israel, inclusiv pe ultimii 28, atât vii, cât și morți”, a spus Trump. „Și a trebuit să lucrez cu Hamas pentru a face asta. Gândiți-vă la asta. A trebuit să lucrez cu Hamas. I-am recuperat pe toți ostaticii, vii și morți.”

Trump a spus că returnarea trupurilor ostaticilor decedați este la fel de importantă pentru familiile lor ca și returnarea celor care erau în viață.

„Părinții copiilor morți – știau că sunt morți. Își doreau trupul copilului lor la fel de mult ca și părinții copiilor vii”, a spus el. „Și i-am recuperat pe toți. Nimeni nu poate crede. Nimeni nu a crezut că este posibil.”

Trump a încheiat revenind la propriul său palmares în materie de pace și la criticile sale la adresa procesului Nobel.

„Pe baza palmaresului meu în materie de pace – un palmares cum nimeni nu a avut vreodată – spun doar cât de coruptă este întreaga afacere cu Premiul Nobel”, a spus el.

 

navi pillay

navi pillay / foto: captura video

, o activitate umbrită de controverse nerezolvate

Navi Pillay, fost Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (2008–2014), se confruntă cu două acuzații grave, una de susținere a unui antisemit și cealaltă de ajutor dat dictaturii comuniste de la Beijing.

Fosta angajată a ONU Emma Reilly a declarat că, în timpul mandatului lui Pillay, instituția a transmis autorităților comuniste chineze numele unor activiști și disidenți, inclusiv persoane de origine uigură, expunându-i riscului de represalii. Acuzațiile ridică întrebări grave privind protejarea surselor.

Iar în 2022, navi Pillay și-a apărat un coleg din comisia ONU pentru Israel și teritoriile palestiniene, Miloon Kothari, după ce acesta a scris o postare antisemită despre o așa-zisă influență a „lobby-ului evreiesc” asupra rețelelor sociale. Kothari a recunoscut ulterior că formularea a fost nepotrivită.

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