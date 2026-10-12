Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre continuarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, în pofida anunțului președintelui american Donald Trump privind un armistițiu energetic. Liderul de la Kiev a relatat că mai multe obiective energetice au fost lovite, iar unele cartiere din capitală au rămas fără electricitate. Convorbirea dintre cei doi oficiali a vizat și cooperarea dintre Ucraina și Uniunea Europeană, perspectivele negocierilor de aderare și sprijinul financiar și militar acordat Kievului, potrivit Ukrinform.

În timpul discuției cu Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski a prezentat situația provocată de noile lovituri rusești asupra instalațiilor energetice din Ucraina. Potrivit liderului ucrainean, un atac cu o dronă de tip Shahed a vizat o centrală electrică din Kiev, iar ulterior au fost lovite și obiective din regiunea Harkov.

„Desigur, am informat-o pe președintă despre atacurile rusești brutale care continuă fără încetare. Chiar înainte de discuția noastră, rușii au lovit o centrală electrică din Kiev cu o dronă de tip «Shahed», iar multe cartiere au rămas fără energie electrică. Ulterior, au avut loc atacuri asupra unor instalații energetice din regiunea Harkov. Și toate acestea s-au întâmplat după ce președintele Statelor Unite a făcut declarația privind un armistițiu energetic”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat importanța sprijinului extern pentru protejarea populației și menținerea capacității de apărare a țării.

„Apreciem profund toate măsurile concrete luate pentru a ne susține apărarea și poporul”, a spus el.

Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen au vizat și următoarele etape ale cooperării dintre Kiev și Bruxelles. Cele două părți urmează să își coordoneze acțiunile și să continue demersurile pentru avansarea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Am convenit cu Ursula ca echipele noastre să poarte discuții detaliate privind următoarele noastre acțiuni comune și coordonarea pașilor de urmat. De asemenea, ne pregătim pentru deschiderea clusterelor de negociere – astfel încât toate clusterele rămase să fie deschise până la sfârșitul anului. Calea europeană a Ucrainei este, totodată, o cale spre consolidarea Europei însăși”, a declarat el.

Deschiderea clusterelor de negociere reprezintă o etapă importantă a procesului de aderare, fiecare dintre acestea reunind domenii de politici și capitole care trebuie analizate și negociate de Ucraina și statele membre ale Uniunii Europene.

Președintele ucrainean i-a mulțumit Ursulei von der Leyen pentru o tranșă de 1,24 miliarde de euro destinată apărării, despre care a afirmat că a ajuns deja în Ucraina.

Totodată, Zelenski a salutat confirmarea unui nou ajutor militar european, estimat la aproximativ trei miliarde de euro, care ar urma să fie acordat săptămâna viitoare.

Sprijinul financiar și militar al partenerilor europeni rămâne important pentru capacitatea Ucrainei de a-și apăra infrastructura și populația, în condițiile continuării atacurilor rusești.

Convorbirea dintre Zelenski și von der Leyen a abordat astfel atât situația energetică și nevoile de apărare ale Ucrainei, cât și coordonarea cu instituțiile europene pentru continuarea parcursului de aderare.