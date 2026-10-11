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Zelenski vrea armistițiu 60 de zile pentru alegeri și oprirea atacurilor pe rafinăriie rusești

Zelenski vrea armistițiu 60 de zile pentru alegeri și oprirea atacurilor pe rafinăriie rusești
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil din Rusia, dacă Moscova încetează, la rândul său, loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Totodată, liderul de la Kiev a afirmat că Ucraina poate organiza alegeri dacă președintele rus Vladimir Putin acceptă un armistițiu de 60 de zile, potrivit Reuters.

Zelenski, mesaj pentru Putin

„Vă rog să-i spuneți lui Putin: acordați-ne două luni, 60 de zile de încetare totală a focului, 60 de zile, și vom organiza alegeri”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat emisiunii „This Week” de la ABC News.

Declarațiile vin după ce președintele american Donald Trump a declarat că Ucraina ar trebui să aibă un nou președinte. Trump a pus, de asemenea, creșterea prețurilor la motorină din SUA pe seama atacuri, la scurt timp după ce Washingtonul a ridicat temporar anumite sancțiuni asupra combustibilului rusesc.

„Nu ne atacați. Nu ne ucideți copiii”

Zelenski a răspuns că alegerea conducerii Ucrainei aparține cetățenilor țării și a susținut că oprirea atacurilor trebuie să fie reciprocă. El a afirmat că Ucraina este dispusă să înceteze loviturile asupra infrastructurii petroliere rusești dacă Moscova își oprește atacurile asupra instalațiilor energetice ucrainene.

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„Nu ne atacați. Nu ne ucideți copiii. Vom înceta să vă atacăm depozitele de motorină. Și cred că este o înțelegere corectă, echitabilă”, a declarat președintele ucrainean.

Vladimir Putin

Vladimir Putin / sursa foto; captura video

Zelenski a subliniat că orice înțelegere trebuie însoțită de garanții reale de securitate. El a susținut că Rusia este responsabilă pentru continuarea războiului și că oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice ar putea începe imediat, dacă Moscova ar accepta.

Răspunsul lui Zelenski, după declarația lui Trump

Acordul privind combustibilul rusesc a fost criticat și de congresmeni americani, inclusiv de republicanul Don Bacon, care a cerut înăsprirea sancțiunilor, nu relaxarea lor. Analiștii consideră că măsura nu va duce neapărat la o reducere durabilă a prețurilor, în condițiile în care exporturile rusești rămân sub nivelurile obișnuite.

Între timp, Zelenski a anunțat că va continua consultările cu liderii europeni privind sprijinul militar și apărarea antiaeriană. Luni, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, urma să participe la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, unde sunt așteptate discuții despre sancțiunile împotriva Rusiei și aderarea Ucrainei la UE.

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