International

Câte voturi ar obține Zelenski dacă s-ar face alegeri în Ucraina - sondaj

Comentează știrea
Câte voturi ar obține Zelenski dacă s-ar face alegeri în Ucraina - sondajZelenski / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Volodimir Zelenski ar obține 32% din voturi dacă ar fi organizate alegeri prezidențiale în Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de agenția Rating Group și preluat de presa ucraineană. Intenția de vot pentru actualul președinte rămâne constantă.

Zalujnîi și Budanov îi suflă în ceafă lui Zelenski

Pe de altă parte, fostul șef al forțelor armate ucrainene, Valeri Zalujnîi, care și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale, s-a clasat pe locul al doilea, cu o intenție de vot de 16%, în scădere cu 9% față de iulie 2025.

Șeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, s-ar clasa pe locul al treilea, cu 11%, potrivit sondajului realizat de agenția Rating Group.

În urmă cu un an, dacă alegerile prezidențiale ar fi fost organizate, Zelenski, Zalujnîi și Budanov ar fi obținut 31%, 25% și, respectiv, 5% în primul tur.

Ce s-ar întâmpla în al doilea tur

Într-un al doilea tur de scrutin între Zelenski și Zalujnîi, actualul președinte ar câștiga un nou mandat cu 42%, iar Zalujnîi ar obține 39%, potrivit Rating Group.

Valerii Zalujnii

Valerii Zalujnii/ sursa foto: captură video

Valerii Zalujnîi, fostul șef al armatei și actualul ambasador ucrainean din Marea Britanie, va candida la alegerile prezidențiale din Ucraina. El l-a anunțat pe Volodimir Zelenski că este pregătit să candideze la scrutinul prezidențial, dacă acesta va avea loc la toamnă.

Zalujnîi și-a motivat și decizia, spunând că el nu a urmărit o carieră politică, însă mulți ucraineni își pun speranțele în el și nu poate să-i dezamăgească.

Zelenski și-a depășit mandatul din cauza războiului

Alegerile prezidențiale din Ucraina trebuiau să aibă loc în 2024, însă din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, acestea nu au mai avut loc. În plus, în Ucraina este în vigoare legea marțială, care nu permite organizarea de alegeri pe timp de război.

Astfel, mandatul lui Volodimir Zelenski s-a prelungit și rămâne în funcție până la organizarea unui nou scrutin.

Sondajul Rating Group reflectă o situație politică fragilă în Ucraina, marcată de război și de incertitudinea privind data alegerilor prezidențiale. Popularitatea lui Zelenski se menține, dar opoziția reprezentată de figuri precum Zalujnîi câștigă teren în anumite segmente ale electoratului.

Stiri calde

23:55 - Cum poți obține o pensie mai mare în România. Deciziile care contează înainte de retragerea din activitate
23:44 - Din culisele scandalului de la MoldATSA. Când au început neregulile
23:31 - Cea mai neobișnuită atracție din Europa. O insulă fără hoteluri, magnet pentru turiști
23:30 - Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor
23:21 - Descoperire epocală despre originea vieții: Cum au transformat asteroizii antici Pământul într-o planetă locuibilă
23:10 - Trump declară Ziua Națională a Scoicilor și lansează un nou atac la adresa foștilor președinți. Îndemn pentru pescari
23:01 - Analiză CSIS: Conflictul din Ucraina a depășit masacrul de la Stalingrad ca număr de victime
22:51 - Bihoreanul Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar. Update

HAI România!

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Rețeta lui Bolojan de varză a la Cluj!

Rețeta lui Bolojan de varză a la Cluj!

Mirel Curea ridică un mare semn de întrebare în problema azilelor de la Bihor

Mirel Curea ridică un mare semn de întrebare în problema azilelor de la Bihor

Proiecte speciale