Volodimir Zelenski ar obține 32% din voturi dacă ar fi organizate alegeri prezidențiale în Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de agenția Rating Group și preluat de presa ucraineană. Intenția de vot pentru actualul președinte rămâne constantă.

Pe de altă parte, fostul șef al forțelor armate ucrainene, Valeri Zalujnîi, care și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale, s-a clasat pe locul al doilea, cu o intenție de vot de 16%, în scădere cu 9% față de iulie 2025.

Șeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, s-ar clasa pe locul al treilea, cu 11%, potrivit sondajului realizat de agenția Rating Group.

În urmă cu un an, dacă alegerile prezidențiale ar fi fost organizate, Zelenski, Zalujnîi și Budanov ar fi obținut 31%, 25% și, respectiv, 5% în primul tur.

Într-un al doilea tur de scrutin între Zelenski și Zalujnîi, actualul președinte ar câștiga un nou mandat cu 42%, iar Zalujnîi ar obține 39%, potrivit Rating Group.

Valerii Zalujnîi, fostul șef al armatei și actualul ambasador ucrainean din Marea Britanie, va candida la alegerile prezidențiale din Ucraina. El l-a anunțat pe Volodimir Zelenski că este pregătit să candideze la scrutinul prezidențial, dacă acesta va avea loc la toamnă.

Zalujnîi și-a motivat și decizia, spunând că el nu a urmărit o carieră politică, însă mulți ucraineni își pun speranțele în el și nu poate să-i dezamăgească.

Alegerile prezidențiale din Ucraina trebuiau să aibă loc în 2024, însă din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, acestea nu au mai avut loc. În plus, în Ucraina este în vigoare legea marțială, care nu permite organizarea de alegeri pe timp de război.

Astfel, mandatul lui Volodimir Zelenski s-a prelungit și rămâne în funcție până la organizarea unui nou scrutin.

Sondajul Rating Group reflectă o situație politică fragilă în Ucraina, marcată de război și de incertitudinea privind data alegerilor prezidențiale. Popularitatea lui Zelenski se menține, dar opoziția reprezentată de figuri precum Zalujnîi câștigă teren în anumite segmente ale electoratului.