Donald Trump a luat prin surprindere pe toată lumea. Infuzia de motorină rusească ar putea reduce presiunea asupra prețurilor americane, chiar dacă amploarea efectului depinde de livrările efective și de producția suplimentară disponibilă, cred analiștii americani citați de Asocciated Press

Deocamdată, anunțul făcut de Donald Trump pe 9 octombrie 2026 a fost urmat de scăderea cotațiilor futures la motorină. Volumul promis este mic față de consumul SUA, dar poate conta pentru piețele regionale care folosesc importuri.

Anunțul a fost urmat de scăderea contractelor futures pe motorină cu aproape 5%, ceea ce indică o reacție favorabilă la perspectiva unor livrări suplimentare. La pompă, însă, media americană era încă de aproximativ 6,28 dolari pe galon la 11 octombrie, aproape neschimbată față de ziua precedentă.

După discuția cu Vladimir Putin, Trump a anunțat peste 300.000 de tone pentru livrare imediată către piețele americană și mondială, încă 500.000 de tone în noiembrie și un milion de tone ulterior. A menționat și alte trei milioane de tone, ajungând astfel la aproximativ 4,8 milioane de tone. Extinderea livrărilor depinde de starea rafinăriilor rusești. Aceste cantități reprezintă angajamente anunțate.

Decizia administrativă concretă este o licența generală care autorizează temporar anumite tranzacții privind vânzarea, transportul, descărcarea și importul motorinei de origine rusă, inclusiv în SUA, până la 7 aprilie 2027. Autorizația are excepții și privește motorina. Trebuie spus că ea nu echivalează cu anularea generală a sancțiunilor energetice împotriva Rusiei.

În SUA, măsura a fost contestată de șase senatori, patru republicani și doi democrați, care au cerut administrației să renunțe la plan. Ei invocă sprijinul financiar oferit Rusiei și nerespectarea obligațiilor față de Congres.

Michael Lynch, de la Energy Policy Research Foundation, avertizează că redirecționarea motorinei deja exportate de Rusia nu mărește oferta mondială: clienții înlocuiți trebuie să cumpere din altă parte. Daniel Sternoff, de la Columbia Center on Global Energy Policy, consideră că exporturile rusești suplimentare pot stabiliza piața, dar perturbările rafinării și transportului din Orientul Mijlociu limitează ieftinirea.

Jim Mitchell, analist Wood Mackenzie, citat de Reuters, vede motorina rusească drept o sursă suplimentară utilă unei piețe foarte tensionate, cu un efect insuficient pentru rezolvarea problemei de aprovizionare.

În Rusia, Igor Iușkov, analist al Fondului Național pentru Securitate Energetică și cadru didactic la Universitatea Financiară de pe lângă guvernul rus, pune accentul pe legătura dintre prețurile mondiale și cele americane. În interpretarea sa, carburantul poate ajuta consumatorii americani chiar dacă este livrat altor piețe. El recunoaște dimensiunea redusă a volumelor la scară globală și vede un avantaj pentru exportatorii ruși în reducerea costurilor intermedierii, dacă autorizațiile permit tranzacții mai directe.

Andrei Kortunov, director științific al Consiliului Rus pentru Afaceri Internaționale, descrie acordul ca pe o intervenție cu efect politic și psihologic înaintea alegerilor americane din noiembrie. În opinia sa, anunțul poate tempera cumpărăturile de panică și așteptările privind scumpirile, chiar dacă volumele nu elimină presiunile din piață. Kortunov avertizează și asupra caracterului reversibil al relaxării sancțiunilor.

Evaluările converg asupra unei condiții economice: efectul durabil depinde de cantitatea suplimentară care ajunge efectiv pe piață. Un transport mutat între clienți poate modifica prețurile regionale; repornirea unor capacități de rafinare poate schimba oferta totală.

Reuters a raportat o scădere de aproape 5% a contractelor futures americane pe motorină după anunțul lui Donald Trump, până în jurul valorii de 4,64 dolari pe galon. Pe piața petrolului, contractele futures WTI au închis ședința din 9 octombrie la 91,85 dolari pe baril, în creștere cu 0,39% față de închiderea precedentă. Brent a ajuns la 104,72 dolari pe baril, cu un avans de 0,42%.

La bursa americană, Dow Jones a încheiat aceeași ședință la 51.654,95 puncte, în creștere cu 0,83%. S&P 500 a urcat cu 0,59%, până la 7.811,51 puncte, iar Nasdaq Composite a câștigat 0,64%, închizând la 27.366,17 puncte.

Economic, o ieftinire persistentă a motorinei ar reduce costurile transportatorilor și ale companiilor cu utilaje diesel. Pentru rafinării, motorina mai ieftină poate comprima marjele dacă țițeiul nu se ieftinește proporțional. dar, acestea sunt mecanisme posibile, nu dovada unor câștiguri sau pierderi bursiere deja produse de acord.

SUA sunt exportator net. În săptămâna încheiată la 2 octombrie, SUA avea importuri de 118.000 de barili pe zi și exporturi de 1,764 milioane de barili pe zi. Producția a fost de aproximativ 5,3 milioane de barili pe zi, iar stocurile se situau cu 12% sub media pe cinci ani.

Cererea a fost de 3,8 milioane de barili pe zi, ca medie a ultimelor patru săptămâni.

Prima tranșă, de aproximativ 300.000 de tone, echivalează cu 2,25 milioane de barili și cu o jumătate de zi de consum american. Primele tranșe cumulate, de circa 1,8 milioane de tone, ar însemna 13,5 milioane de barili, suficienți pentru aproximativ trei zile si jumătate zile la același ritm de consum.

Se estimează importurile UE de combustibili fosili rusești la circa 1,2 miliarde de euro în august 2026. Gazele prin conducte reprezentau 61%, GNL 26%, iar țițeiul 13%. Aceste ponderi descriu valoarea cumpărăturilor din Rusia.

În aceeași lună, Ungaria a cumpărat gaze rusești prin conducte de 386 milioane de euro, Franța GNL de 190 milioane, iar Spania GNL de 84 milioane. Slovacia și Bulgaria figurau, de asemenea, între principalii cumpărători.