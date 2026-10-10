Republica Moldova. Prețurile mai mari la gaze și incertitudinea de pe piața energetică pun presiune pe bugetele gospodăriilor înainte de venirea iernii. Statul a planificat 2,4 miliarde de lei pentru compensațiile la energie, însă autoritățile recunosc că nu vor putea ajuta toate familiile care au beneficiat de sprijin în anii precedenți. Ajutorul va fi direcționat către persoanele care au cea mai mare nevoie, iar Guvernul încearcă să obțină bani suplimentari de la partenerii de dezvoltare.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că, deocamdată, nu există motive de optimism în privința prețurilor la gaze. Autoritățile urmăresc evoluțiile de pe piețele externe, dar nu pot influența direct aceste prețuri.

„Pe gaze, este evident că prețurile din afară noi nu avem cum să le influențăm. Urmărim situația în fiecare zi. Deocamdată, motive de optimism nu sunt. Dar ceea ce putem și o să facem, evident, este să venim în ajutorul celor care au nevoie cel mai mult”, a declarat Igor Grosu la postul Rlive.

Potrivit oficialului, procesul de înscriere pentru compensații va începe la 1 noiembrie. Bugetul planificat este de 2,4 miliarde de lei. Premierul discută cu partenerii de dezvoltare pentru a identifica resurse suplimentare.

„Sperăm să atragem resurse. Probabil nu vor fi atât de multe ca în anii precedenți”, a precizat președintele Parlamentului.

Grosu le recomandă cetățenilor să fie mai atenți la consumul de energie. El a subliniat că sprijinul trebuie acordat în funcție de necesitățile fiecărei gospodării. Familiile care se încălzesc cu gaze ar trebui să primească ajutor pentru plata facturilor la gaz.

Autoritățile analizează și soluții pentru consumatorii de energie termică, inclusiv pentru persoanele care locuiesc în blocuri cu distribuție verticală a căldurii. Totodată, vor fi sprijinite gospodăriile care folosesc lemne pentru încălzire. Potrivit lui Grosu, există volume de lemne pregătite pentru a fi puse la dispoziția populației.

Bugetul limitat obligă Guvernul să stabilească mai strict categoriile de beneficiari. Premierul Vasile Tofan a anunțat anterior că, în acest sezon rece, compensațiile vor fi acordate doar celor mai vulnerabili cetățeni.

Potrivit șefului Executivului, în sezonul precedent au beneficiat de ajutor peste 620 de mii de gospodării. Guvernul nu va putea însă să sprijine în acest an toate familiile care au primit compensații anterior.

„O să ne coste aproximativ 3.8 miliarde de lei, dacă vom compensa absolut toate serviciile. Evident că noi banii aceștia nu îi avem. Acum, provocarea pentru Guvern este cum îi ajutăm pe cei care au cea mai mare nevoie”, a declarat Vasile Tofan la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1, pe 25 august.

Premierul a mai spus că tariful la energia electrică ar putea rămâne neschimbat până la sfârșitul anului. Evoluția prețurilor la energie va fi însă decisivă.

„Cred că nu o să avem scumpire până la sfârșitul anului, dar vrem să vedem cum o să evolueze prețurile la energie. Dacă lucrurile se temperează un pic, aceste creșteri bruște pe care le-am avut în ultimele săptămâni n-ar trebui să afecteze tariful final”, a afirmat Vasile Tofan.

Presiunea asupra bugetelor familiale se reflectă și în datele privind inflația. În septembrie 2026, prețurile de consum din Republica Moldova au crescut cu 1,7% față de august. Inflația anuală a ajuns la 8,6%, iar de la începutul anului prețurile s-au majorat cu 6,6%, potrivit Biroului Național de Statistică.

Cea mai mare contribuție la creșterea lunară a prețurilor a venit din scumpirea gazelor naturale. Tarifele au crescut cu 40,8%. Această majorare a contribuit cu aproximativ 1,1 puncte procentuale la inflația lunară.

Au crescut și prețurile la carburanți. Cărbunele s-a scumpit cu aproximativ 13%, benzina cu 8,6%, iar motorina cu puțin peste 7%. Serviciile de alimentare cu apă și canalizare au înregistrat o majorare de 1,3%.

În septembrie, produsele alimentare s-au scumpit în medie cu 0,2%, iar bunurile nealimentare cu puțin peste 1%. Serviciile au înregistrat o creștere de 4,3%.

Au existat și unele ieftiniri. Serviciile de transport de pasageri au scăzut cu 1%, iar transportul aerian s-a ieftinit cu 6%.

În aceste condiții, sprijinul pentru încălzire devine o preocupare importantă pentru gospodăriile care se pregătesc de sezonul rece. Rămâne de văzut câți bani suplimentari va reuși Guvernul să atragă și câte familii vor putea beneficia de compensații.