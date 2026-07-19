Petrolul - Dinamo, 1-0. Debut cu victorie pentru Ricardo Sousa

Petrolul Ploiești a debutat cu dreptul în noul sezon al Superligii, după victoria cu 1-0 în fața lui Dinamo București, duminică seară, pe stadionul „Ilie Oană”, în prima etapă a campionatului.

Unicul gol al întâlnirii a fost înscris de Rodrigo Martins, din penalty, însă Dinamo a fost aproape de egalare în mai multe rânduri și a lovit bara de două ori.

Prima repriză a fost echilibrată, însă oaspeții au fost aproape de deschiderea scorului încă din minutul 9, când Danny Armstrong a trimis mingea în bară.

Momentul decisiv a venit în minutul 39. Laurențiu Opruț l-a faultat în careu pe Leo Teixeira, iar arbitrul a dictat lovitură de pedeapsă. Rodrigo Martins a executat fără emoții și a adus Petrolul în avantaj.

Dinamo a avut din nou ghinion

După pauză, formația pregătită de Nuno Campos a încercat să revină în joc și a fost din nou foarte aproape de gol.

În minutul 50, același Danny Armstrong a nimerit pentru a doua oară bara porții ploieștene, iar Dinamo nu a mai reușit să găsească drumul spre gol până la final.

Petrolul a gestionat avantajul și a obținut toate cele trei puncte la debutul în noul sezon.

Partida de la Ploiești a reprezentat și debutul în fotbalul românesc pentru cei doi tehnicieni portughezi.

Ricardo Sousa, pe banca Petrolului, a început cu o victorie mandatul la echipa ploieșteană, în timp ce Nuno Campos a suferit primul eșec la conducerea lui Dinamo.

Petrolul Ploiești – Dinamo București 1-0 (1-0)

Marcator: Rodrigo Martins (39 – penalty).