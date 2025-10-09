Declarația lui Florian Coldea, dată la DNA, detalii în exclusivitate. Cum a explicat relația cu Cătălin Hideg, rolul lui Bogdan Neidoni și dușmănia lui Maricel Păcuraru

Aseară, la Realitatea Plus, a fost prezentată declarația dată de Florian Coldea în fața procurorilor DNA. Din informațiile obținute de EVZ, Cătălin Hideg este cel care a pus la dispoziție această declarație. Ea nu are elemente spectaculoase, fiind o tentativă a fostului prim-adjunct al SRI de a se dezvinovăți. Acesta nu s-a prevalat de dreptul la tăcere. Dar sunt interesante relațiile pe care le descrie în cadrul grupului infracțional trimis în judecată de DNA.

Situația juridică a lui Florian Coldea este de inculpat trimis în judecată, cu acuzații grave de corupție, în stare de libertate, sub control judiciar, cu sechestru pe averi, și cu un dosar anticorupție vizibil, susținut de procurorul șef al DNA, care consideră că dosarul are toate șansele să „reziste în instanță”.

Nucleul declarației pornește de la insistențele lui Cătălin Robertino Hideg, care, potrivit lui Coldea, încă de la sfârșitul anului 2022 a încercat prin mai multe persoane să obțină o legătură cu el. În lista intermediarilor apar Bogdan Neidoni, un om de afaceri numit Robert, precum și Dan Moldoveanu, fost șef al Comunității Naționale de Informații. Cel mai insistent ar fi fost Neidoni, cu care Coldea spune că are o relație apropiată (nașul fiului acestuia). Motivul invocat de Cătălin Hideg pentru contact: consultanță pentru compania SANIMED și o altă firmă din domeniul deșeurilor medicale.

Coldea afirmă că a refuzat constant aceste demersuri și că, în iunie 2023, i-a transmis explicit lui Neidoni că nu dorește să intre în legătură cu Hideg, invocând atât problemele legale ale acestuia, cât și aparițiile din presă. În schimb, a indicat ca posibilă direcție de „orientare” pe Dumitru Dumbravă, fost director al Direcției Juridice a SRI, pe motiv că el însuși nu acordă consultanță juridică. Coldea adaugă că firma sa, Strategic SYS SRL, are un contract de colaborare cu firma lui Dumbravă, care include și transmiterea de clienți.

Despre avocatul Doru Trăilă, Coldea notează că l-a întâlnit protocolar la final de 2022 și că, potrivit celor relatate ulterior de Dumbravă, Hideg ar fi ajuns să discute cu Trăilă în 2023–2024 pe tema asistenței juridice și a onorariilor. Coldea spune că nu a făcut recomandări de strategie juridică și că nu i s-au cerut presiuni pentru plata prejudiciului sau a onorariilor; menționează însă că, informal, i-a spus lui Neidoni că Hideg ar greși dacă nu își achită prejudiciul.

Un episod cheie este întâlnirea din august 2023 dintre Dumbravă și Hideg, despre care Coldea afirmă că a fost înregistrată audio de Dumbravă în prezența unei alte persoane (Dan Tocaci), ca „măsură asiguratorie”, pe fondul apariției ulterioare în spațiul public a unor înregistrări făcute de Hideg. Coldea mai arată că l-a avertizat pe Dumbravă că ar putea fi contactat de Hideg sau de apropiații acestuia.

Coldea descrie și o scurtă intersectare directă cu Hideg: după o întâlnire la un restaurant din zona Tunari cu un cetățean arab interesat de investiții, a fost abordat în parcare de o persoană care s-a prezentat drept Hideg Cătălin. Spune că a plecat imediat și consideră că Hideg a speculat ocazia pentru a-l întâlni. În alt plan, menționează că a informat un cetățean chinez, Wang Yan, despre asocierile apărute în presă între el și Hideg; potrivit lui Coldea, acesta ar fi renunțat la o afacere cu Hideg.

Referitor la valul de discuții publice, Coldea susține că demersurile lui Hideg, instituționale și mediatice, urmează un tipar întâlnit la persoane aflate în proximitatea unor decizii judiciare nefavorabile, care caută ulterior explicații sau scenarii ce le-ar putea favoriza în instanță.

În aceeași cheie, el acuză o „campanie coordonată” la Realitatea TV, dorința lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus care a încercat să-și rezolve niște interese economice, respectiv conflictul cu Romprest. În acest sens, l-ar fi căutat insistent pe Florian Coldea, dar acesta a refuzat să se vadă cu el. Așa explică și adversitatea realizatoarei TV Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunilor de dezvăluiri.

Florian Coldea: De asemenea, acest lucru este speculat de o serie de binevoitori, în special de parteneri ai trustului media pe care îl stăpânește în acest sens, asigurându-i vizibilitatea mediatică, transformată într-o adevărată campanie mediatică de lansare, deja utilizată sub amenajarea unor agende proprii ale celor din acest trust media, în special de către Maricel Păcuraru, care consideră că în felul acesta poate atinge obiectivele economice în ceea ce privește ROMPREST, ca urmare a unor presupuse intervenții ale subsemnatului și refuzului de a mă întâlni cu acesta. Vreau să mai evidențiez și adversitatea personală pe care doamna Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Statul paralel”, o are față de mine.

La întrebarea de ce nu a sesizat organele penale pentru posibile fapte de corupție (cumpărare de influență), Coldea răspunde că a evitat contactul cu Hideg și, când a considerat necesar, s-a consultat cu Dumbravă sau a sesizat instituția din care face parte. Nu are, susține el, „reprezentarea subiectivă” a comiterii unei fapte penale de către Hideg, se menționează în documentul publicat de Realitatea Plus. El subliniază constant că, din postura de cadru civil colaborator în mediul academic cu SRI, respectă regulamentele și procedurile de vetting pentru acces la informații clasificate.

Florian Coldea a fost trimis în judecată de DNA la data de 3 iulie 2025, alături de Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă. Acuzațiile formulate includ: constituire de grup infracțional organizat, două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată și spălare de bani. Dosarul este cunoscut sub numărul 52/1/P/2024 la DNA, secția combatere corupție.

Conform DNA, Coldea și partenerii săi ar fi pretins de la omul de afaceri Cătălin Hideg suma de 600.000 de euro / plus TVA, sub forma unor onorarii, cu promisiunea că vor influența magistrați în instanțele din București pentru a obține o decizie favorabilă, inclusiv ridicarea controlului judiciar. DNA a instituit măsuri asiguratorii / sechestru pe bunurile inculpaților; valoarea totală raportată este de aproximativ 500.000 de euro și 1,5 milioane lei, dar unele surse vorbesc de bunuri puse sub sechestru de peste 2 milioane de lei.