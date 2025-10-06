DNA, convinsă că dosarul Coldea este solid. Sechestru pe bunuri de peste 2 milioane de lei și probe-cheie în instanță

Marius Voineag, procurorul-şef al DNA, afirmă că dosarul fostului prim-adjunct SRI, Florian Coldea, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, este „prudent lucrat” şi va rezista în instanţă. El confirmă sechestre de peste 2 milioane lei şi precizează că ancheta continuă, inclusiv prin disjungeri.

Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Marius Voineag, a declarat că este „foarte sigur” de soliditatea dosarului în care fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informaţii (SRI), Florian Coldea, a fost trimis în judecată alături de fostul general Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă şi omul de afaceri Dan Tocaci.

„Cu siguranţă, da. Sunt foarte sigur de treaba asta, pentru că e un dosar pe care l-am urmărit îndeaproape. A fost un dosar de mare impact public, dar a fost un dosar prudent lucrat şi de către procurorul de caz”, a afirmat Marius Voineag.

Declaraţia vine în contextul în care ancheta DNA, deschisă la începutul anului, a vizat suspiciuni de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de influenţă şi spălare de bani. Potrivit rechizitoriului, inculpaţii ar fi intermediat, prin influenţă şi conexiuni instituţionale, intervenţii pentru obţinerea de avantaje economice şi juridice.

Întrebat despre bunurile puse sub sechestru, şeful DNA a confirmat că valoarea totală depăşeşte 2 milioane de lei, reprezentând atât sume în euro, cât şi în moneda naţională.

„Cred că sechestre sunt cam 500.000 de euro şi 1,5 milioane de lei la toţi inculpaţii trimişi în judecată de către DNA. Pentru ce acuzaţii am formulat, a fost limita maximă în care noi ne-am dus în ceea ce priveşte sechestrele”, a explicat Voineag.

El a adăugat că instituirea acestor măsuri a fost proporţională cu prejudiciul rezultat din infracţiunile investigate: „În esenţă, dosarul a vizat un trafic de influenţă care a generat produs infracţional.”

Generalul Dumitru Dumbravă, fost şef al Direcţiei Juridice a SRI, a decedat pe 26 septembrie, la câteva luni după trimiterea în judecată. Procurorul-şef al DNA a precizat că moartea acestuia nu va afecta parcursul procesului.

„Nu. Sub nicio formă. E un dosar cu acuzaţii formulate în care DNA-ul va sta în spate”, a subliniat Voineag.

El a adăugat că procurorii au acţionat „cu prudenţă şi umanitate” în timpul anchetei: „Procurorul de caz a fost atent inclusiv cu această latură emoţională. Ştiam foarte bine că domnul Dumbravă este bolnav. De fiecare dată i s-a permis accesul pentru tratamente în străinătate. Regretăm profund.”

Marius Voineag a afirmat că DNA a administrat un volum amplu de probe, inclusiv numeroase declaraţii considerate utile în demonstrarea acuzaţiilor. „Au fost foarte multe declaraţii şi în dosar foarte utile. Însă, după cum bine ştiţi, în tot ceea ce am făcut în anii ăştia, mi-am dorit ca adevărul judiciar să fie validat de către judecători”, a spus procurorul-şef.

El a subliniat că miza finală a anchetei nu este doar trimiterea în judecată, ci obţinerea unei decizii definitive care să confirme acuzaţiile: „Fiind un dosar pe masa dânşilor, îmi doresc foarte mult ca ei să ia decizia cea mai bună în consecinţă. Noi opinia ne-am format-o din moment ce am trimis rechizitoriul în faţa instanţei.”

În finalul interviului, Marius Voineag a fost întrebat dacă DNA investighează o posibilă implicare a lui Florian Coldea în campania electorală a preşedintelui Nicuşor Dan.

„Noi avem mai multe disjungeri în ceea ce priveşte dosarul la care aţi făcut menţiune şi se cercetează aspecte care ţin mai mult sau mai puţin de partea întâi a acestui dosar. Deci nu v-aş putea confirma în momentul de faţă că verificăm astfel de lucruri”, a răspuns şeful DNA.