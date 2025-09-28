Coldea, surprins la Monaco. Distracție la lux și condoleanțe pentru generalul Dumbravă

Florian Coldea, fostul adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), a fost surprins la Monaco, în timp ce se afla într-o locație de lux, alături de prieteni. Imaginile difuzate de Antena 3 îl arată pe Coldea stând la masă și ascultând muzică.

Duminică, Coldea a transmis un mesaj public de condoleanțe după decesul generalului Dumitru Dumbravă, fost director al Direcției Juridice din cadrul SRI. Dumbravă a murit vineri, 26 septembrie 2025, la vârsta de 53 de ani, după ce se confrunta de mai mulți ani cu o boală gravă.

„Cu profundă tristețe, deplâng pierderea unui prieten cu care am împărtășit aproape douăzeci de ani de muncă, provocări și reușite, dintre care mai mult de jumătate dedicate apărării intereselor de securitate ale României.

Generalul de brigadă Dumitru Dumbravă mi-a fost mai întâi colaborator apropiat, un camarad în slujba patriei și apoi, timp de mulți ani, un prieten de neînlocuit. Am avut privilegiul de a colabora cu un profesionist desăvârșit, cu o carieră exemplară, care a fost permanent dedicat apărării legii și loial țării, instituției pe care a servit-o și familiei sale.

Simțul datoriei, care i-a definit întreaga activitate profesională, i-a inspirat pe colegii și colaboratorii săi. A fost un mentor generos, care a știut să încurajeze și să promoveze tinerii, cultivând un autentic spirit de echipă și oferind mereu exemplul personal al integrității și respectului față de lege și de misiunea asumată.(...) În ultimul an, a înfruntat cu demnitate, pe lângă boala necruțătoare cu care se confrunta, nedreptăți și abuzuri care i-au afectat sănătatea, cărora le-a răspuns cu luciditate, calm și echilibru”, a transmis Coldea.

În 2024, Dumbravă a fost pus sub acuzare de DNA împreună cu Florian Coldea într-un dosar de trafic de influență. Cei doi sunt acuzați că au pretins sume de bani de la omul de afaceri Cătălin Hideg, promițând intervenții pentru soluționarea favorabilă a unor dosare.

În iulie 2025, Dumbravă și Coldea au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat. După decesul generalului Dumbravă, instanța va constata încetarea procesului penal în ceea ce-l privește pe acesta, iar restul dosarului va continua să se judece.

Născut în 1972, Dumbravă a absolvit Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în 1996. După o scurtă perioadă în magistratură, a ales să activeze în SRI, unde a urcat treptat până la funcția de director al Direcției Juridice și gradul de general de brigadă, obținut în 2014.

După retragerea lui Florian Coldea, Dumbravă a ocupat funcția de secretar general al SRI până în 2018, când a trecut în rezervă. În 2015, el a declarat că justiția reprezintă pentru SRI un „câmp tactic”, afirmație care a stârnit discuții în rândul magistraților și al societății civile.