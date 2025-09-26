A murit fostul general SRI, Dumitru Dumbravă. Avea 53 de de ani și suferea de o boală gravă

Fostul director al Direcției Juridice din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), generalul Dumitru Dumbrava, a încetat din viață vineri, 26 septembrie 2025, în urma unei boli grele de care generalul suferea de mai mulți ani. Dumbrava avea 53 de ani.

În 2024, Dumbravă a fost pus sub acuzare de DNA, împreună cu fostul șef operativ al SRI, Florian Coldea, într-un dosar de trafic de influență. Cei doi sunt acuzați că au pretins sume de bani de la omul de afaceri Cătălin Hideg, promițând intervenții pentru soluționarea favorabilă a unor dosare.

În iulie 2025, Dumitru Dumbrava a fost trimis în judecată de DNA, alături de Florian Coldea. Acuzațiile sunt de trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat.

După decesului generalului Dumitru Dumbravă, instanța va constata încetarea procesului penal în ceea ce îl privește pe acesta, restul dosarului urmând să se judece în continuare.

Generalul Dumitru Dumbravă, născut în 1972, a fost un ofițer de rang înalt al Serviciului Român de Informații. După absolvirea Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în 1996, a început magistratura, dar a ales să activeze în SRI.

A urcat treptele ierarhice până la funcția de director al Direcției Juridice și a fost avansat la gradul de general de brigadă în 2014. După retragerea generalului Florian Coldea, Dumbravă a ocupat funcția de secretar general al SRI până în 2018, când a trecut în rezervă.

În 2015, Dumbravă a declarat că justiția reprezintă pentru SRI un „câmp tactic”. Această afirmație a atras atenția magistraților și a societății civile, generând discuții privind rolul serviciului în procesul judiciar.

Cariera academică a lui Dumbravă a fost marcată de scandal. Teza sa de doctorat, susținută la Academia Națională de Informații, a fost considerată plagiată de CNATDCU, iar în 2021 Tribunalul București a dispus anularea diplomei de doctor.