Moștenirea generalului SRI Dumitru Dumbravă, blocată de DNA. Moștenitorii, implicați în cazul bunurilor sechestrate

La peste trei luni de la moartea fostului general SRI Dumitru Dumbravă, procurorii nu au ridicat măsurile asiguratorii, iar întreaga sa moștenire rămâne blocată la DNA, potrivit Fanatik. Dumbravă, care fusese trimis în judecată împreună cu Florian Coldea, Doru Trăilă și Dan Victor Tocaci, a murit pe 26 septembrie 2025, în plină anchetă.

Procurorii DNA continuă urmărirea dosarului fostului general SRI Dumitru Dumbravă, acuzat de trafic de influență și exercitarea fără drept a unei profesii, deși acesta a muit pe 26 septembrie 2025. Instanța este presată să grăbească trecerea dosarului de camera preliminară, în timp ce măsurile asiguratorii asupra averii sale rămân active.

După ce a murit, DNA a decis ca cercetarea judecătorească să continue doar pe latura civilă, iar răspunderea penală să înceteze. Astfel, Dumbravă ar putea să-și piardă averea, lăsându-și soția și un fiu minor fără acces la moștenire.

Problemele au apărut când procurorii au solicitat menținerea sechestrului pe întreaga avere a fostului general SRI Dumitru Dumbravă. Avocatul său a anunțat că soția și fiul minor vor să participe la proces pentru a-și proteja partea de moștenire, cerere respinsă de reprezentantul Ministerului Public, care a invocat lipsa laturii civile a cauzei.

Procurorii au explicat că răspunderea penală fiind personală, nu este necesară includerea moștenitorilor, iar măsurile asigurătorii rămân asupra bunurilor. În cazul succesiunii, bunurile vor intra în patrimoniul moștenitorilor, dar pot fi confiscate ulterior dacă instanța va dispune.

Legea obligă moștenitorii să preia atât activele, cât și pasivele persoanei decedate, dar doar în limita moștenirii. În cazul lui Dumitru Dumbravă, bunurile sechestrate includ un cont de 500.000 de lei, o vilă P+1 lângă București și trei terenuri, multe dobândite în timpul căsătoriei, astfel încât soția are dreptul la jumătate din ele.

Apărătorul moștenitorilor a subliniat că aceștia au vocația de a moșteni imobilele și suma de 500.000 de lei, inițial depusă ca cauțiune, iar apoi transformată în sechestru. Moștenitorii sunt interesați să-și exercite dreptul la apărare pentru bunurile aflate sub măsuri .