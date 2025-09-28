Coldea, la moartea lui Dumbravă: A înfruntat demnitatea, pe lângă boala necruțătoare

Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea generalului în rezervă Dumitru Dumbravă, alături de care a colaborat timp de aproape două decenii. „Cu profundă tristețe, deplâng pierderea unui prieten cu care am împărtășit aproape douăzeci de ani de muncă”, a spus acesta, într-un comunicat transmis presei.

Florian Coldea a transmis un mesaj de condoleanțe în care a subliniat că a pierdut un prieten alături de care a colaborat aproape două decenii.

„Cu profundă tristețe, deplâng pierderea unui prieten cu care am împărtășit aproape douăzeci de ani de muncă, provocări și reușite, dintre care mai mult de jumătate dedicate apărării intereselor de securitate ale României. Generalul de brigadă Dumitru Dumbravă mi-a fost mai întâi colaborator apropiat, un camarad în slujba patriei și apoi, timp de mulți ani, un prieten de neînlocuit”, a spus acesta.

Fostul prim-adjunct al SRI a subliniat profesionalismul și dedicarea generalului Dumitru Dumbravă, menționând că acesta a reprezentat un mentor și un model pentru tinerii ofițeri.

„Eforturile sale neobosite pentru apărarea legalității activităților Serviciului, pentru protejarea securității naționale și a statului de drept (…) au fost confirmate de autoritățile competente (în ciuda tuturor criticilor), dar și de partenerii internaționali”, a mai spus acesta.

Coldea a arătat că, în ultimul an, Dumitru Dumbravă s-a confruntat atât cu boala, cât și cu nedreptăți și presiuni publice: „În ultimul an, a înfruntat cu demnitate, pe lângă boala necruțătoare cu care se confrunta, nedreptăți și abuzuri care i-au afectat sănătatea, cărora le-a răspuns cu luciditate, calm și echilibru”.

Coldea și-a încheiat mesajul printr-un omagiu adus calităților: „Gândurile mele se îndreaptă către soția și fiul său. Vreau să știe cât de mult a fost apreciat și respectat pentru profesionalismul și calitățile sale umane de către prieteni, colegi și colaboratori”.

El a adăugat: „Pentru mine, generalul de brigadă Dumitru Dumbravă va rămâne mereu nu doar un exemplu de devotament și integritate, ci și un prieten adevărat, a cărui memorie o voi păstra vie”.

Fostul general SRI Dumitru Dumbravă, în vârstă de 53 de ani, a murit vineri la Spitalul SRI. El a condus direcția juridică a instituției în perioada mandatului lui Coldea.

Dumbravă și Coldea au fost trimiși în judecată de DNA în luna iulie. Alături de avocatul Doru Trăilă, ei sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată, precum și de spălare de bani.