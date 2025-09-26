Secrete din dosarul spionului Alexandru Bălan. Legătura cu ofițerii KGB Belarus și SRI

Presupusul spion Alexandru Bălan este cercetat de DIICOT pentru transmiterea de secrete de stat, după ce ar fi avut întâlniri clandestine cu ofițeri KGB din Belarus în Ungaria și Cehia. Bălan este suspectat că ar fi divulgat informații clasificate unor ofițeri ai Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus. Încadrarea sa a fost modificată în tentativă la transmiterea de secrete de stat. Sentința ICCJ este definitivă.

Alexandru Bălan, fost director-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, ar fi intrat în contact cu agenți KGB din Belarus începând cu anul 2024, când a participat la două întâlniri clandestine la Budapesta, în mai 2024 și aprilie 2025.

Procurorii susțin că aceste întâlniri au avut drept scop transmiterea unor informații secrete, realizarea de instructaje și plata serviciilor prestate. În probatoriul prezentat instanței, se arată că Bălan ar fi avut acces anterior la informații clasificate despre proiecte offensive rusești, prin cooperarea cu SRI.

Investigațiile arată că Bălan și ofițerii KGB au folosit apartamente închiriate prin Airbnb și rețele Wi-Fi publice pentru întâlnirile lor clandestine. În mai 2024, Bălan a participat la întâlniri într-un apartament din Budapesta, unde a furnizat date false pentru rezervare, dar a folosit documente reale sub nume alterate, fiind supravegheat de ofițerii KGB-Belarus.

În aprilie 2025, Bălan s-a cazat tot la Budapesta, într-un apartament închiriat sub numele „Alex Belan”, folosind însă datele reale din pașaport. În acest apartament, ofițerul V.V. a petrecut peste 11 ore. În aceeași perioadă, Bălan a accesat 11 case de schimb valutar, de unde a retras sume de bani și a observat străzile și trecătoriii ca măsură de contrafilaj.

Contactele sale cu SRI au fost documentate, iar între 2015 și 2017 a participat la schimburi de informații clasificate cu Serviciul Român de Informații. Apărarea a subliniat că aceste informații nu ar fi vizat România și că Bălan nu a primit vreodată autorizație pentru acces la secretele de stat.

Ofițerii KGB implicați au avut o acoperire diplomatică, fiind consilieri ai Ambasadei Belarus în Cehia, iar autoritățile din Cehia și Ungaria au confirmat prezența lor în locații precise din Budapesta și Praga. Bălan, însă, a negat că îi cunoaște pe cei patru ofițeri KGB menționați și susține că nu a transmis niciodată secrete de stat ale statului român.