''Volodimir Zelenski: „Europa nu poate să-şi permită să piardă Republica Moldova”''

Republica Moldova. Cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat întregii lumi, în special statelor europene, să nu admită ca Republica Moldova să revină în sfera de influenţă a Rusiei.

Solicitarea se regăseşte în discursul recent rostit la tribuna ONU de către şeful statului vecin.

Preşedintele ucrainean a declarat de la tribuna ONU că Federaţia Rusă depune eforturi considerabile pentru a readuce Republica Moldova pe orbita sa. Lucru pe care Europa nu trebuie să-l admită.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, Federaţia Rusă încearcă să întreprindă aceleași acțiuni în raport cu Moldova, cum cum a procedat cândva Iranul în raport cu Liban.

„Rusia încearcă să facă cu Moldova ceea ce Iranul a făcut odată cu Libanul, iar răspunsul lumii este insuficient. Am pierdut deja Georgia și, de mulți ani, Belarus se îndreaptă și el spre dependența de Rusia. Europa nu își poate permite să piardă și Moldova”, a declarat Zelenski de la tribuna naţiunilor unite.

Totodată, Volodimir Zelenski a subliniat că amenințarea rusă nu mai vizează doar Ucraina, ci afectează direct și state europene, care sunt și membre NATO. El a făcut referire la survolul recent al dronelor rusești deasupra Poloniei și Ucrainei. Precum și la încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către avioane militare rusești.

Cu o săptămână înainte de alegeri, Ucraina a aplicați sancţiuni în privinţa a 11 politicieni şi activişti din Republica Moldova, care au o retorică pro-rusă şi justifică războiul din Ucraina.

Aceştia au fost supuși unor măsuri restrictive, din partea autorităților din Ucraina, care includ interdicții, blocarea activelor și alte restricții economice și administrative.

Decretul semnat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski prevede că durata aplicării sancțiunilor este fie pe termen nelimitat, fie pentru zece ani, în funcție de caz.