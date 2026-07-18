Persoanele fără venituri care aleg să se asigure în sistemul public nu vor plăti mai mult la sănătate după majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026. Potrivit legislației fiscale, contribuția este calculată în funcție de salariul minim aflat în vigoare la începutul anului, astfel că majorările ulterioare nu influențează valoareaCASS.

Persoanele care nu obțin venituri din salarii, pensii sau alte surse impozabile se pot asigura în sistemul public de sănătate prin plata, în nume propriu, a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a explicat că prevederile Codului fiscal stabilesc clar modul în care este calculată contribuția pentru persoanele care aleg să se asigure în sistemul public.

„Persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru anul în care își exercită opțiunea, aceasta fiind calculată prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze reprezentate de echivalentul a șase salarii minime brute pe țară, raportate la salariul minim aflat în vigoare la 1 ianuarie al anului respectiv”, au precizat reprezentanții ANAF.

Instituția arată că modificările salariului minim intervenite pe parcursul anului nu schimbă modul de calcul al contribuției.

„Prin urmare, din prevederile legale menționate, rezultă cu claritate că stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de persoanele fizice care optează pentru plată se raportează la valoarea salariului minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului pentru care se optează”, au transmis reprezentanții ANAF, pentru Digi 24.

ANAF a oferit și un exemplu privind modul de calcul al contribuției în 2026.

Pentru o persoană fără venituri care optează în cursul anului pentru plata CASS, baza de calcul este reprezentată de echivalentul a șase salarii minime brute aflate în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Calculul este următorul:

-salariul minim brut la 1 ianuarie 2026: 4.050 lei; -baza de calcul: 6 × 4.050 lei = 24.300 lei; -contribuția CASS: 10% × 24.300 lei = 2.430 lei.

Prin urmare, persoana care alege să se asigure în sistemul public în cursul anului 2026 va achita 2.430 de lei pentru o perioadă de asigurare de 12 luni, chiar dacă salariul minim brut a fost majorat la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026.

Regula prevăzută de Codul fiscal înseamnă că orice majorare a salariului minim operată în timpul anului nu produce efecte asupra contribuției deja stabilite.

Astfel, pentru întreg anul 2026, calculul CASS rămâne raportat la salariul minim brut de 4.050 de lei, aflat în vigoare la 1 ianuarie, chiar dacă din luna iulie valoarea acestuia a crescut la 4.325 de lei.

Potrivit ANAF, această regulă oferă predictibilitate contribuabililor, deoarece obligația fiscală este stabilită de la începutul anului și nu este recalculată ori de câte ori Guvernul modifică salariul minim brut pe economie.

ANAF reamintește că articolul 180 din Codul fiscal stabilește categoriile de persoane care pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Pot beneficia de această posibilitate:

-persoanele care încep în cursul anului să desfășoare activități independente și care, în anul fiscal anterior, au înregistrat pierdere fiscală sau venit net anual egal cu zero; -persoanele care realizează anumite categorii de venituri prevăzute de Codul fiscal; -persoanele care nu obțin venituri și nu se încadrează în categoriile exceptate de la plata CASS; -persoanele care încasează venituri pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate nu este datorată.

În cazul persoanelor fără venituri, plata contribuției reprezintă modalitatea prin care acestea dobândesc calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate, în condițiile prevăzute de legislația fiscală.

Potrivit ANAF, opțiunea pentru plata contribuției se exercită prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Documentul poate fi depus în orice moment al anului în care contribuabilul decide să se asigure în sistemul public.

Momentul depunerii Declarației unice nu influențează însă modul de calcul al contribuției. Astfel, chiar dacă opțiunea este exercitată după majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026, pentru întregul an contribuția va fi calculată folosind salariul minim brut aflat în vigoare la 1 ianuarie 2026.