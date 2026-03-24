Suspectul crimei de la plaja din Chicago, identificat după ce a fost filmat fără mască

Un cetățean venezuelean în vârstă de 25 de ani, Jose Medina, a fost arestat vineri în legătură cu uciderea lui Sheridan Gorman, o studentă de 18 ani, împușcată în apropiere de Tobey Prinz Beach din Chicago, conform Fox News.

Potrivit unui raport de arest citat de presa americană, unul dintre elementele care au contribuit la identificarea suspectului a fost faptul că acesta ar fi fost surprins de camerele de supraveghere fără mască în holul clădirii în care locuia, la scurt timp după atac.

Relatările despre caz arată că atacul a avut loc în noaptea de joi, iar poliția a susținut că agresorul purta haine negre și o mască. În imaginile analizate ulterior, un bărbat descris ca având „un șchiopătat distinct” și un mers lent ar fi fost văzut deplasându-se de la locul incidentului spre zona în care se află apartamentul suspectului.

Un angajat tehnic al clădirii le-ar fi spus anchetatorilor că recunoaște persoana tocmai după acest mers aparte.

Potrivit acelorași informații, imaginile au fost trimise către o bază de date folosită de autorități, iar suspectul a fost identificat drept Jose Medina.

Ulterior, acesta a fost arestat în locuința sa din cartierul Rogers Park. Presa locală și națională din SUA relatează că bărbatul a fost pus sub acuzare pentru omor de gradul întâi, tentativă de omor, agresiune gravă prin folosirea unei arme de foc și deținere ilegală de armă.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a transmis public că U.S. Immigration and Customs Enforcement a emis un detainer după arestarea lui Medina.

Instituția susține că bărbatul, cetățean venezuelean, a fost reținut de Border Patrol în mai 2023 și ulterior eliberat pe teritoriul SUA, iar după un caz de furt din magazine în Chicago ar fi fost din nou eliberat. Aceste detalii apar în comunicate și materiale publice ale DHS, reluate apoi de presa americană.

În paralel, cazul a declanșat reacții politice în SUA, în special în jurul politicilor privind imigrația și statutul de „sanctuary city” al orașului Chicago.

Totuși, din punct de vedere factual, ce este clar în acest moment este că autoritățile locale au anunțat arestarea unui suspect, iar agențiile federale au confirmat interesul lor în dosar prin emiterea unui detainer.

Sheridan Gorman avea 18 ani și era studentă la Loyola University Chicago. Relatările din presa americană spun că tânăra a fost împușcată în cap în timp ce se afla cu prieteni în apropierea plajei Tobey Prinz, la mai puțin de o milă de campus. Unele surse au descris incidentul drept aparent aleatoriu, în timp ce familia a cerut ca dosarul să fie tratat cu maximă seriozitate și fără minimalizarea circumstanțelor.

Într-un necrolog citat de presa americană, Sheridan Gorman este descrisă ca o persoană care „îi făcea pe ceilalți să se simtă văzuți, apreciați și încurajați”. Familia a transmis ulterior că moartea ei este, în opinia lor, rezultatul unui eșec sistemic și a cerut tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în gestionarea cazului. Aceste declarații apar în relatările media, nu ca poziții oficiale ale anchetatorilor.

Unele relatări din presa americană spun că suspectul nu s-a prezentat la o audiere programată deoarece ar fi fost internat în spital, însă acest aspect ține de evoluția procedurală ulterioară a cazului.

De asemenea, în spațiul public au apărut multe interpretări politice și comentarii despre motivele atacului, însă informațiile confirmate public rămân, deocamdată, cele privind arestarea, acuzațiile și detaliile de bază despre identificarea suspectului din imagini