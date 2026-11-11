Bursa socială și celelalte burse școlare din anul de învățământ 2026-2027 vor ajunge la elevi vineri, 20 noiembrie 2026. Plata va include drepturile aferente lunilor septembrie și octombrie, iar sumele diferă în funcție de categoria de bursă.

Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Educației și Cercetării, elevii eligibili vor primi 450 de lei pentru bursa de merit și 300 de lei pentru bursele sociale și tehnologice. Plata se va face prin transfer bancar sau în numerar, în funcție de modalitatea utilizată de unitatea de învățământ.

Deși cuantumurile lunare sunt stabilite la 450 de lei pentru bursa de merit și 300 de lei pentru bursele sociale și tehnologice, prima plată nu va fi identică pentru toate categoriile. Bursele de merit și tehnologice se calculează în funcție de zilele de curs, în timp ce bursa socială se acordă și în vacanțele școlare.

Potrivit calculelor publicate de Edupedu.ro, pe baza datelor transmise de școli și inspectorate, sumele aferente primelor două luni sunt următoarele:

Tipul bursei Septembrie Octombrie Total Merit 368,18 lei 347,72 lei 715,90 lei Socială 300 lei 300 lei 600 lei Tehnologică 245,45 lei 231,81 lei 477,26 lei

Diferențele apar deoarece anul școlar a început pe 7 septembrie, iar în octombrie elevii au avut o săptămână de vacanță, în perioada 26-30 octombrie. Aceste zile influențează calculul burselor de merit și tehnologice.

O prevedere importantă pentru anul școlar 2026-2027 este menținerea burselor sociale pe întreaga durată a anului, inclusiv în vacanțele școlare.

Guvernul a păstrat această facilitate în metodologia aprobată în septembrie. În forma inițială a proiectului de modificare a regulilor, Ministerul Educației propusese ca bursele sociale să fie acordate numai în timpul cursurilor. Varianta finală a renunțat la această schimbare.

Bursa socială are un cuantum de 300 de lei pe lună și se adresează elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, în condițiile stabilite de metodologia-cadru.

Prezența la cursuri rămâne una dintre condițiile pentru acordarea burselor școlare. Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa aferentă lunii respective.

Regula se aplică burselor de merit, sociale și tehnologice. Prin urmare, un elev care depășește pragul de absențe în octombrie poate pierde plata aferentă acestei luni, fără ca acest lucru să însemne automat pierderea bursei pentru toate lunile anului școlar.

Pentru bursa socială există și alte condiții de eligibilitate. Elevul trebuie să fi promovat la toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la finalul anului școlar anterior.

Plata burselor se face prin intermediul unităților de învățământ, fie prin transfer bancar, fie în numerar. Școlile transmit inspectoratelor școlare listele beneficiarilor și estimările sumelor necesare, iar inspectoratele centralizează datele și le înaintează Ministerului Educației.

Calendarul pentru anul școlar 2026-2027 prevede transmiterea estimărilor de către școli până la 20 octombrie și centralizarea acestora la nivelul inspectoratelor până la 25 octombrie. Prima plată este programată pentru 20 noiembrie 2026.

După plata din 20 noiembrie, bursele vor fi achitate lunar, conform calendarului stabilit prin metodologia de acordare. Elevii și părinții trebuie să urmărească atât condițiile de eligibilitate, cât și situația absențelor, deoarece acestea pot influența suma primită.

Prima tranșă din 20 noiembrie va acoperi, așadar, două luni de drepturi, însă suma finală depinde de tipul bursei și de numărul zilelor de curs luate în calcul.