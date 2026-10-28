Peste 36.000 de studenți din România ar urma să beneficieze de burse sociale de 925 de lei pe lună în anul universitar 2026–2027, printr-un proiect destinat prevenirii abandonului universitar. Sprijinul financiar se adresează tinerilor din medii și grupuri dezavantajate, însă acordarea banilor depinde de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și de selecția organizată de universitățile participante.

Potrivit informațiilor publicate de Mediafax la 28 octombrie 2026, programul este derulat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Finanțarea provine din fonduri europene și de la bugetul național, iar studenții care au primit bursa în anul precedent trebuie să participe din nou la procedura de selecție.

Valoarea sprijinului este de 925 de lei pe lună, suma urmând să fie acordată integral, indiferent de numărul zilelor în care se desfășoară activități didactice în luna respectivă.

Numărul beneficiarilor va depăși 36.000 de studenți și va fi cel puțin egal cu cel înregistrat în anul universitar 2025–2026, potrivit informațiilor prezentate de UEFISCDI.

Programul face parte din proiectul „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”. Acesta este cofinanțat prin Fondul Social European Plus (FSE+), în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021–2027, și din bugetul național.

Pentru a putea beneficia de acest sprijin financiar în anul universitar 2026–2027, studenții trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții.

Conform informațiilor publicate, candidații trebuie:

să aibă între 18 și 29 de ani la data înscrierii în grupul-țintă al proiectului;

să fie înmatriculați la un program de studii universitare de licență sau de masterat;

să urmeze cursurile în regim cu frecvență;

să ocupe un loc finanțat de la bugetul de stat;

să studieze într-o instituție civilă de învățământ superior de stat selectată pentru participarea la proiect.

Îndeplinirea acestor cerințe nu garantează automat acordarea bursei. Universitățile vor verifica eligibilitatea candidaților și vor organiza selecția în conformitate cu criteriile generale aplicabile burselor studențești și cu propriile metodologii.

Un aspect important pentru cei care au beneficiat deja de acest ajutor este faptul că bursa nu se prelungește automat în noul an universitar.

UEFISCDI precizează că universitățile vor organiza o nouă procedură de selecție pentru 2026–2027. Aceasta îi include și pe studenții care au primit sprijin financiar în anul universitar precedent.

Prin urmare, cei interesați trebuie să urmărească anunțurile publicate de instituția la care studiază. Universitățile vor comunica informațiile referitoare la calendarul înscrierilor, documentele necesare și etapele procedurii.

Selecția se va desfășura cu respectarea criteriilor generale prevăzute de Ordinul ministrului Educației nr. 6.463/2023, cu modificările ulterioare, precum și a metodologiilor aplicabile.

Primul pas este verificarea eligibilității și a statutului universității în cadrul proiectului. Studenții trebuie apoi să consulte informațiile oficiale ale instituției și să pregătească documentele solicitate pentru înscriere.

Calendarul detaliat și cerințele administrative urmează să fie comunicate prin intermediul universităților participante și al canalelor oficiale ale proiectului. Până la publicarea acestor informații, studenții nu ar trebui să presupună că înscrierea sau acordarea bursei se realizează automat.

Pe lângă ajutorul financiar lunar, proiectul prevede activități de sprijin educațional organizate online. Acestea includ webinare și ateliere despre gestionarea timpului, reducerea stresului academic și dezvoltarea abilităților de învățare.

Inițiativa urmărește să reducă riscul abandonului universitar în rândul studenților aflați în situații vulnerabile, prin combinarea sprijinului financiar cu activități care îi pot ajuta să își continue studiile.

Bursele sociale de 925 de lei pe lună sunt destinate unui număr de peste 36.000 de studenți în anul universitar 2026–2027. Pentru a primi banii, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate și să fie selectați de o universitate participantă. Inclusiv beneficiarii din anul anterior trebuie să treacă printr-o nouă procedură de selecție.