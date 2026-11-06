Studenții din România iau în calcul organizarea unor proteste pentru a atrage atenția asupra problemelor din învățământul superior. Albert Conachi, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), a anunțat că reprezentanții organizației analizează mai multe forme de manifestare, pe fondul nemulțumirilor legate de finanțarea educației, burse și facilitățile pentru transport.

Liderul studenților a explicat că nu a fost stabilită deocamdată o formă concretă de protest, însă sunt luate în calcul inclusiv manifestații pașnice.

Albert Conachi a anunțat că reprezentanții studenților discută despre posibilitatea unor acțiuni publice, în contextul măsurilor adoptate de autorități în domeniul educației.

„Aş vrea să anunţ şi faptul că luăm în calcul anumite acţiuni de protest”, a declarat președintele ANOSR.

Acesta a explicat că organizația se află încă în etapa consultărilor și că nu există o decizie finală privind organizarea manifestațiilor. Reprezentanții studenților iau în calcul acțiuni pașnice și nu urmăresc amplificarea tensiunilor.

„Ce e clar e că vrem ca educaţia să fie prioritară pentru stat şi pentru guvernul actual”, a transmis Albert Conachi.

Nemulțumirile au apărut și după rectificările bugetare de la Ministerul Educației și Cercetării, prin care domeniul educației a fost afectat de reduceri de finanțare.

Președintele ANOSR a povestit că reprezentanții studenților au avut o întâlnire cu ministrul Educației, în timpul căreia au prezentat problemele cu care se confruntă, însă discuțiile nu s-au concretizat în angajamente clare din partea autorităților.

Printre principalele nemulțumiri ale studenților se află diferența dintre cheltuielile lunare și ajutorul financiar oferit de stat.

Potrivit unui calcul realizat de ANOSR, un student are nevoie de peste 2.000 de lei în fiecare lună pentru a-și acoperi cheltuielile de bază. Estimarea include costurile pentru cazare, alimentație și produse de igienă, fără alte cheltuieli suplimentare.

În prezent, bursa socială este de 925 de lei. Organizația studențească a propus majorarea acesteia la 1.525 de lei, sumă calculată pornind de la cheltuielile pentru masă și cazare. Propunerea nu a fost însă acceptată.

Albert Conachi a atras atenția și asupra diferențelor dintre tarifele practicate de universități pentru cazarea în cămine. În unele centre universitare, studenții plătesc aproximativ 200 de lei lunar, în timp ce în alte cămine costurile ajung la 1.650 de lei.

O altă problemă semnalată de ANOSR este reprezentată de modificarea condițiilor în care studenții beneficiază de reduceri la transportul cu trenul.

Albert Conachi a criticat limitarea facilității de 90%, care nu mai este acordată în aceleași condiții pe toate rutele.

Reprezentantul studenților consideră că accesul mai dificil la transport le poate reduce tinerilor posibilitățile de dezvoltare și participare la activități profesionale sau educaționale în alte orașe decât cele în care studiază.

Siguranța în mediul universitar reprezintă un alt punct important de pe agenda organizației. ANOSR solicită modificarea Legii învățământului superior și consolidarea atribuțiilor comisiilor de etică, astfel încât sesizările privind hărțuirea și agresiunile să fie soluționate mai eficient.

Printre propunerile organizației se numără suspendarea activității didactice a profesorilor acuzați de astfel de fapte, cel puțin pe durata anchetelor.

De asemenea, reprezentanții studenților cer sancțiuni care să poată include excluderea persoanelor vizate din proiecte și granturi sau diminuarea anumitor componente salariale.

Albert Conachi a atras atenția și asupra duratei mari de soluționare a sesizărilor, susținând că acestea trebuie analizate într-un timp cât mai scurt.

Președintele ANOSR a vorbit și despre dificultățile tinerilor care încearcă să îmbine studiile universitare cu un loc de muncă.

Orarul fragmentat, programele universitare care nu sunt întotdeauna adaptate cerințelor angajatorilor și dificultatea găsirii unui serviciu reprezintă obstacole pentru cei care nu beneficiază de sprijin financiar din partea familiei.

Organizația atrage atenția și asupra serviciilor de consiliere psihologică și orientare profesională, considerate insuficient dezvoltate și finanțate în universități.

ANOSR solicită autorităților un dialog constant și consultări în care problemele să fie discutate concret, nu doar întâlniri formale urmate de declarații generale.

Albert Conachi a explicat că studenții își doresc să participe la identificarea soluțiilor și să existe măsuri concrete pentru problemele semnalate.

„Avem nevoie să stăm la masă şi să lucrăm efectiv pe problemele care există, să le luăm punctual şi să putem să şi acţionăm în consecinţă”, a declarat președintele ANOSR.