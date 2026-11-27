Se apropie vertiginos vacanța de iarnă. Și, exact de aceea, m-am gândit că, pentru a înțelege mai bine convingerile intime ale oamenilor politici contemporani, ar fi poate mai folositor să studiem geografia concediilor lor decât discursurile pe care le rostesc la tribunele publice. Nu putem ignora faptul că în alegerea locului în care un om dorește să-și petreacă puținele săptămâni de libertate ale unui an, o formă de sinceritate pe care nici un discurs politic nu o mai poate egala.

Oriana Fallaci i-a adresat cândva lui Tony Blair o întrebare admirabilă prin simplitatea ei: dacă socotește că civilizația noastră are aceeași valoare cu aceea în care femeia este constrânsă să poarte burka, de ce își petrece concediile în Toscana ei și nu în Arabia Saudită sau în Afganistan?

Tot Fallaci, într-un interviu acordat revistei The New Yorker, în 2006, exasperată de perspectiva construirii unei moschei în apropierea casei sale, a amenințat că o va arunca în aer, spunând că nu dorește să vadă un minaret de douăzeci și patru de metri în „peisajul lui Giotto”.

Dincolo de violența inacceptabilă a amenințării, m-a impresionat această splendidă formulare: peisajul lui Giotto. Nu peisajul italian, nu peisajul rural al Toscanei, ci peisajul ”lui Giotto”, ca și cum unui pictor i-ar fi fost încredințată, peste secole, proprietatea spirituală asupra unei întregi geografii.

Mi-am amintit că, înainte de 1989, în România aceea atât de săracă și de izolată de lume, descopeream istoria artei la Teleenciclopedia, urmărind, copil fiind, rubrica „De la Giotto la Brâncuși”, învățam să privesc pictura ascultându-l pe Ion Frunzetti la „Trei tablouri pe săptămână” și să înțelegem cinematografia grație comentariilor de o extraordinară eleganță intelectuală ale Ecaterinei Oproiu, la Telecinemateca. În mod paradoxal, într-o vreme în care (unii dintre noi!) nu puteam călători nicăieri, cineva s-a îngrijit să ne familiarizeze cu marile repere ale civilizației europene, să ne învețe să privim un tablou, să înțelegem un film, să descifrăm semnificațiile unei opere de artă.

Astăzi, când putem ajunge oricând în Toscana, (mulți dintre noi!), nu prea mai știm cine a fost Giotto, iar despre Brâncuși auzim îndeosebi atunci când una dintre lucrările sale se vinde la o licitație internațională, prilej cu care televiziunile ne comunică, admirativ, suma încasată, ca și cum valoarea unei opere de artă ar fi devenit inteligibilă doar prin convertirea ei în bani. Mă întreb câți dintre cei care călătoresc astăzi prin Toscana mai sunt capabili să înțeleagă ce a vrut să spună Oriana Fallaci prin „peisajul lui Giotto”.

Istoria jurnalismului cuprinde câteva personalități a căror biografie nu poate fi despărțită de istoria lumii prin care au trecut. Oriana Fallaci a fost unul dintre ele. Născută la Florența, în 1929, în orașul în care frumusețea a devenit, de-a lungul secolelor, aproape o obligație morală, Fallaci a cunoscut încă din adolescență experiența Rezistenței antifasciste italiene, înainte de a descoperi jurnalismul ca pe o formă de exercitare a libertății individuale.

A străbătut lumea într-o vreme în care corespondenții de război își asumau riscul de a muri pentru a povesti ceea ce au văzut, a cunoscut ororile Vietnamului, a fost împușcată în Mexic și abandonată printre morți, a întâlnit dictatori, revoluționari, oameni de stat și personaje care au hotărât, pentru câteva decenii, destinul umanității.

Ceea ce a fascinat întotdeauna la Oriana Fallaci a fost absența complexelor în fața puterii. Într-o epocă în care simpla întrevedere cu un personaj important al politicii mondiale putea consacra cariera unui jurnalist, ea nu a părut niciodată onorată de asemenea întâlniri. Henry Kissinger, Golda Meir, Indira Gandhi, Yasser Arafat sau ayatollahul Khomeini au avut în fața lor nu un jurnalist preocupat să-și conserve privilegiul de a fi primit, ci un interlocutor care și-a rezervat libertatea de a-i incomoda.

Mă gândesc, prin comparație, la o anumită categorie a jurnalismului contemporan, în care apropierea de putere a devenit aproape o formă de ascensiune socială, în care fotografia alături de un președinte este mai importantă decât întrebarea adresată acestuia. Cât de stranie i s-ar fi părut Orianei Fallaci această specie de jurnalist care se mândrește cu identitatea oamenilor ce îi răspund la telefon, cu invitațiile primite, cu informațiile confidențiale pe care, dintr-o convenabilă discreție, nu le va publica niciodată.

În timpul interviului cu ayatollahul Khomeini, în 1979, Fallaci și-a scos demonstrativ chadorul, refuzând să accepte, chiar și pentru durata unei conversații, o vestimentație impusă femeii. Gestul acela a spus, probabil, mai mult decât multe dintre acțiunile oengiste consacrate ulterior emancipării feminine.

Există aici o întreagă filozofie a profesiei. Fallaci era dispusă să sacrifice interviul pentru a nu sacrifica semnificația lui. Or, una dintre marile tentații ale jurnalismului de astăzi este tocmai aceea de a conserva accesul la interlocutor, chiar cu prețul renunțării la întrebările care ar justifica acel acces.

A iubit un om care s-a împotrivit dictaturii militare din Grecia, pe poetul și revoluționarul Alexandros Panagoulis, iar după moartea acestuia a scris una dintre cele mai tulburătoare cărți ale sale, intitulată, cu o splendidă simplitate, ”Un om”. Pentru cei care vor să înțeleagă însă dimensiunea intimă, vulnerabilă, a acestei femei atât de incomode în viața publică, rămâne și extraordinara ”Scrisoare către un copil niciodată născut”.

Fallaci aparținea unei generații pentru care jurnalismul presupunea și o vastă cultură umanistă. Jurnalistul trebuia să fi citit, să cunoască istoria, să înțeleagă natura umană, să poată recunoaște într-un eveniment contemporan ecoul unei tragedii petrecute cu secole în urmă. Nu era suficient să fii informat. Trebuia să fii capabil să dai o semnificație informației.

Astăzi, când dispunem de mijloace de informare pe care generația ei nici nu și le-ar fi putut imagina, avem uneori sentimentul paradoxal că înțelegem tot mai puțin din lumea despre care vorbim. Viteza cu care trebuie livrată știrea a confiscat o parte din timpul necesar reflecției, iar audiența, transformată într-o succesiune de cifre, riscă să devină criteriul suprem al valorii unui text. Există, desigur, și astăzi jurnaliști care își asumă riscuri extraordinare, care investighează și refuză compromisurile. Tocmai existența lor ne împiedică să confundăm degradarea unor practici cu dispariția unei profesii.

Mai există însă o confuzie, poate și mai gravă, pe care o întreține o parte a jurnalismului contemporan: aceea dintre agresivitate și curaj. Vedem jurnaliști care ridică vocea, care își umilesc interlocutorii, care distribuie sentințe morale cu o uimitoare ușurință, dar a căror vehemență dispare miraculos atunci când în fața lor se află un reprezentant al puterii pe care o simpatizează. Curajul exercitat exclusiv împotriva adversarilor, sub protecția propriilor solidarități politice, este una dintre formele cele mai confortabile ale curajului.

S-a petrecut, între timp, și o subtilă răsturnare a ierarhiilor profesionale. Odinioară, un jurnalist devenea celebru pentru că scrisese ceva memorabil. Astăzi, un jurnalist poate să considere memorabil tot ceea ce spune, pentru simplul motiv că a devenit celebru. Prestigiul, care era cândva consecința unei opere, tinde să fie înlocuit de notorietate, iar notorietatea poate fi întreținută fără ca în urma ei să rămână vreo operă.

Ar fi însă nedrept să privim întreaga profesie prin spectacolul cotidian al studiourilor de televiziune. Există, cred, și astăzi corespondenți de război care transmit din locuri în care niciunul dintre comentatorii războiului nu ar îndrăzni să petreacă o noapte, reporteri care documentează luni întregi o investigație, jurnaliști locali care înfruntă puteri mărunte, dar cu atât mai apăsătoare cu cât de ele depinde întreaga lor existență. Unii dintre acești oameni nu vor deveni niciodată vedete, nu vor fi invitați la recepții și nu vor avea privilegiul de a se fotografia alături de cei puternici. Ei sunt moștenitorii cei mai autentici ai Orianei Fallaci.

În ultimii ani ai vieții, după atentatele din septembrie 2001, Oriana Fallaci a devenit unul dintre personajele cele mai controversate ale vieții intelectuale europene. A scris cu furie despre islam, despre ceea ce a considerat a fi abandonarea treptată a identității Europei. Gravitatea afirmațiilor ei și generalizările sale despre musulmani au stârnit critici. Independența intelectuală nu conferă nimănui infailibilitate, iar curajul de a formula o opinie nu garantează, neapărat, valabilitatea ei.

Și aceasta este o lecție pe care biografia Orianei Fallaci o oferă jurnalismului contemporan: nu trebuie să fii întru totul de acord cu un jurnalist pentru a-i recunoaște statura profesională. O cultură autentică a dezbaterii presupune capacitatea de a admira un om fără a-i împărtăși toate convingerile.

Atee declarată, Fallaci s-a revendicat totuși de la civilizația creștină, înțelegând că apartenența culturală nu presupune neapărat credința în Dumnezeu, ci și recunoașterea unei moșteniri spirituale, artistice și intelectuale fără de care propria existență ar fi greu de imaginat.

A murit în septembrie 2006, la Florența, întorcându-se, după o viață petrecută pe meridianele lumii, în acel peisaj al lui Giotto pe care l-a iubit atât de mult.

Recitind astăzi ”Interviu cu istoria”, mă gândesc la câte dintre interviurile politice pe care le vedem seară de seară la televiziune vor mai putea fi citite peste cincizeci de ani, nu ca documente ale unei conjuncturi electorale, ci ca documente ale condiției umane.

Și mă mai gândesc la faptul că independența jurnalistului nu se măsoară doar prin vehemența cu care își atacă adversarii, ci mai ales prin libertatea pe care și-o păstrează, aceea de a-i incomoda pe cei pe care îi admiră, pe cei care îl plătesc sau pe cei în a căror apropiere se simte privilegiat.

Oriana Fallaci intra în cabinetul unui om puternic fără să pară preocupată de posibilitatea de a mai fi invitată vreodată acolo.

Adevărata măsură a libertății unui jurnalist rămâne, până la urmă, numărul ușilor pe care este dispus să și le închidă.

Revenind la mai-marii politicii contemporane, mi-ar plăcea să văd o statistică a destinațiilor pe care aceștia le aleg atunci când nu mai sunt obligați să reprezinte pe nimeni, când nu mai au de semnat acte, de ținut conferințe despre multiculturalism sau de explicat europenilor cum ar trebui să se raporteze la propria lor istorie.

În imaginarul vacanțelor celor puternici apar cu preponderență Courchevel, Biarritz, Forte dei Marmi, Portofino, pîrtiile Austriei și Elveției, insulele grecești, Provence și, bineînțeles, Toscana. Mă întreb câți dintre neomarxiștii oengiști care relativizează în discursurile lor publice valorile civilizației europene ar alege, pentru o lună de odihnă alături de soție și copii, Kabulul sau Teheranul.

Nu luxul acestor destinații europene e de scos în relief, ci civilizația pe care ele o conservă: proporțiile clădirilor, piețele vechi, bisericile, gastronomia, femeile care fumează pe stradă, tihna unei terase, plăcerea de a bea un pahar de vin în umbra unei catedrale ridicate cu câteva sute de ani în urmă. Toate aceste lucruri, pe care nici un comitet de experți nu le-a inventat și nici o rezoluție internațională nu le-a decretat, alcătuiesc ceea ce numim, cu o oarecare timiditate și teamă în ultima vreme, civilizația europeană.

A recunoaște frumusețea și valoarea altor culturi nu înseamnă a renunța la propria cultură, după cum respectarea libertății religioase a celuilalt nu presupune acceptarea constrângerii religioase. Mi se pare, însă, legitim să ne întrebăm dacă între discursul public al unora dintre conducătorii noștri și preferințele lor private nu există o contradicție pe care geografia concediilor o poate scoate la lumină.

Cât de curios ar fi să descoperim că oamenii care ne vorbesc cu atâta dezinvoltură despre necesitatea reinventării identității europene caută, atunci când vor să fie fericiți, tocmai Europa care nu s-a reinventat, Europa care și-a păstrat arhitectura, creștinismul, obiceiurile, memoria și farmecul inconfundabil.

Ar trebui să-i ascultăm mai puțin în timpul conferințelor și să-i observăm mai atent în timpul concediilor. S-ar putea ca, în fiecare vară/iarnă, atunci când își aleg locul de vacanță, să-i dea, fără să știe, dreptate Orianei Fallaci.