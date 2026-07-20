România câștigă teren în clasamentul FIFA după Cupa Mondială

Naționala României a urcat două poziții și ocupă locul 52 în clasamentul FIFA publicat luni, la o zi după Cupa Mondială. Spania a devenit noul lider mondial, în timp ce Norvegia a înregistrat cea mai importantă ascensiune după turneul din America de Nord.

Echipa națională a României a urcat două locuri în clasamentul FIFA și se află acum pe poziția 52, cu un total de 1.455,89 puncte. Ierarhia mondială a fost publicată luni, la o zi după finala Cupei Mondiale de fotbal. Dintre adversarele României din grupa Ligii Națiunilor, Polonia este cel mai bine clasată, pe locul 36. Suedia ocupă poziția 38, iar Bosnia se află pe locul 61.

Spania, noua campioană mondială, a urcat pe prima poziție în clasamentul FIFA, cu 1.995,88 puncte. Argentina, învinsă în finala Cupei Mondiale, ocupă locul al doilea, cu 1.970,37 puncte, iar Franța completează podiumul, cu 1.948,97 puncte.

Brazilia se află pe poziția a cincea, iar Marocul a urcat pe locul șase, cea mai bună clasare din istoria sa. Selecționata africană s-a apropiat astfel de Brazilia în ierarhia mondială. Mexicul a câștigat patru poziții după parcursul din optimile de finală ale competiției pe care a coorganizat-o și a intrat în primele zece echipe ale lumii. Germania a coborât pe locul 12.

Norvegia a înregistrat cea mai spectaculoasă ascensiune din noul clasament FIFA, după evoluțiile de la turneul final. Selecționata nordică a urcat 12 poziții și ocupă acum locul 19. Norvegienii au ajuns până în sferturile de finală, unde au pierdut în fața Angliei, scor 1-2.

Una dintre cele mai importante victorii ale Norvegiei a fost cea obținută împotriva Braziliei, scor 2-1. Rezultatul a contribuit la progresul înregistrat după încheierea competiției.

Elveția a fost recompensată, la rândul său, pentru calificarea în sferturile de finală. Echipa a urcat cinci poziții și se află acum pe locul 14.

Tunisia a înregistrat cea mai mare coborâre din clasamentul publicat după Cupa Mondială.

Naționala africană a încheiat grupa F pe ultima poziție, cu două goluri marcate și 12 primite, și a coborât 12 locuri, până pe poziția 57.

Panama, Uzbekistan și Iordania au pierdut, la rândul lor, câte zece poziții. Cele trei echipe au terminat pe locul patru în grupele lor și au fost eliminate fără să obțină vreun punct.

Panama se află acum pe locul 44, Uzbekistan ocupă poziția 60, iar Iordania a coborât pe locul 73.