Fostul președinte Traian Băsescu susține că România traversează „un moment de alertă maximă” și îi acuză pe liderii politici că încearcă să găsească soluții în afara Constituției. În opinia sa, actuala criză politică este agravată de orgolii și interese de partid, care pun în pericol funcționarea statului.

Fostul șef al statului consideră că actualii lideri politici iau decizii în funcție de interese proprii și nu de interesele țării.

„Nivelul la care sunt liderii politici ai momentului îi face să orbecăie în decizii, îi face să creadă că ce le este bine lor și clientelei lor este bine și pentru țară și cred că pot impune țării decizii care nu sunt constituționale. După părerea mea, suntem într-un moment de criză majoră”, a declarat Traian Băsescu.

Acesta a avertizat că ignorarea prevederilor constituționale poate avea consecințe grave.

„Oamenii ăștia, politicienii, căutând soluții în afara Constituției, riscă să prăbușească statul, riscă să facă din România un stat fără reguli. Pentru că asta fac ei acum, nu au reguli”, a afirmat fostul președinte.

Traian Băsescu a criticat atât PSD, cât și PNL pentru modul în care gestionează actuala criză politică.

„Și unii, și alții, PSD și partidul breloc PNL, tratează lucrurile prin prisma unor ambiții personale. Dacă nu reușești să lași ambițiile personale deoparte într-un moment de criză majoră, cum este cel în care se află România, nu ai ce căuta în viața politică”, a spus fostul șef al statului.

El a susținut că liderii politici nu mai acționează în interesul public și a afirmat că, în astfel de momente, „aproape că își trădează țara pentru niște interese mărunte și orgolii”.