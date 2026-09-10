Cel mai mare producător de energie electrică din România face un pas decisiv spre modernizarea infrastructurii energetice naționale. Hidroelectrica a anunțat atribuirea contractului pentru realizarea unui sistem de stocare în baterii la centrala hidroelectrică Porțile de Fier II. Proiectul presupune o investiție totală de 296,8 milioane de lei și va deveni cea mai mare capacitate de stocare din portofoliul companiei.

Sistemul BESS Porțile de Fier II reprezintă o etapă importantă în tranziția către un model energetic modern. Prin această investiție, producția de energie regenerabilă va fi completată de posibilitatea de a stoca și utiliza energia în funcție de cerere și de dinamica pieței.

Proiectul va avea o putere instalată de 64 MW și o capacitate totală de stocare de 434,76 MWh. Această infrastructură va permite optimizarea profilului de producție pe parcursul celor 24 de ore, facilitând deplasarea energiei către intervalele orare cu valoare mai ridicată și crescând flexibilitatea întregului portofoliu de producție.

Contractul a fost atribuit în urma derulării procedurilor de achiziție publică, iar lucrările vor fi executate de o asociere de companii de specialitate.

„Hidroelectrica îşi consolidează strategia de dezvoltare prin investiţii în tehnologii care susţin eficientă, flexibilitatea şi rezilienţa sistemului energetic. Astfel, compania a atribuit contractul „Instalaţie de stocare cu baterii de acumulatori la C.H.E. Porţile de Fier II” ofertantului Synergy Construct, care va colabora cu următorii subcontractanţi/terţi: Kseo Enerji Anonim Sirketi, Professional Land Survey, Zoork, Tripol Sistem Construct, Inemko Insaat Elektrik Telekominikasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Rogotehnic, ca urmare a parcurgerii tuturor paşilor procedurali de achiziţie publică”, a anunțat compania într-un comunicat transmis Bursei de Valori București.

Integrarea bateriilor de stocare la o centrală hidroelectrică de anvergură oferă stabilitate rețelei naționale și permite valorificarea superioară a resurselor de apă.

„Pentru Hidroelectrica, stocarea energiei completează în mod natural expertiza acumulată în exploatarea resurselor hidroenergetice. Dacă apa oferă companiei capacitatea de a produce energie regenerabilă, tehnologia bateriilor adaugă o nouă dimensiune acestei capacităţi: energia poate fi păstrată pentru momentul în care sistemul are cea mai mare nevoie de ea”, se mai arată în comunicat.

Pe lângă resursele proprii, proiectul beneficiază și de sprijin financiar nerambursabil. O sumă de 43,4 milioane lei este asigurată prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul programului derulat de Ministerul Energiei pentru sprijinirea investițiilor în capacități de stocare a energiei electrice în baterii.

Dezvoltarea proiectului BESS Porțile de Fier II se înscrie în direcția strategică a Hidroelectrica de modernizare și diversificare a infrastructurii energetice, pregătind compania pentru noile cerințe și provocări ale pieței de energie.