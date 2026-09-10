Prețul gazelor naturale a urcat la începutul lunii septembrie la aproape 360 de lei/MWh, atingând cel mai ridicat nivel înregistrat în această perioadă, cu excepția anului în care a început conflictul din Ucraina. Cotația este de aproape 2,5 ori mai mare decât cea consemnată în urmă cu șapte luni, în februarie, în plin sezon rece, potrivit datelor Profit.ro.

Pentru gazul cu livrare în ziua de 3 septembrie, prețul mediu de tranzacționare pe piață a ajuns la 359,98 lei/MWh. Valoarea este cu aproape 210 lei/MWh mai mare decât prețul de aproximativ 150 de lei/MWh înregistrat la sfârșitul lunii februarie.

Creșterea este confirmată și de datele analizate de operatorul național de transport al gazelor, Transgaz. Potrivit unei analize realizate de companie, între 27 februarie și 7 septembrie, prețurile gazelor tranzacționate pe Bursa Română de Mărfuri (BRM) au crescut cu 125%.

Evoluția pieței este influențată de mai mulți factori, printre care situația geopolitică din Orientul Mijlociu și incertitudinile privind transporturile de energie prin Strâmtoarea Ormuz.

Un alt element important îl reprezintă nivelul stocurilor de gaze din Europa. Depozitele europene sunt în prezent umplute în proporție de aproximativ 67%, în timp ce media ultimilor ani pentru această perioadă este de circa 83%.

Piața urmărește, de asemenea, cu atenție transporturile de gaz natural lichefiat (GNL). Recent, o navă din Qatar a traversat Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată din luna iulie, în timp ce alte nave își schimbă poziția în regiune.

Presiunile asupra prețurilor se mențin și pentru lunile următoare. Contractele pentru livrările din perioada octombrie 2026 – martie 2027 sunt tranzacționate în prezent la valori cuprinse între aproximativ 70 și 75,2 EUR/MWh.

Cele mai ridicate cotații pentru această perioadă sunt consemnate la începutul sezonului rece, ceea ce indică menținerea presiunii asupra pieței europene de gaze înainte de intrarea în iarnă.