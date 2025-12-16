Fostul șef de misiune al Team Romania la Jocurile Olimpice, Alexandru Lăzărescu, a murit

Alexandru Lăzărescu, fost șef de misiune al Team Romania la Jocurile Olimpice, a murit la vârsta de 90 de ani. „Comunitatea sportivă românească transmite sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați”, a scris Comitetul Olimpic și Sportiv Român, într-o postare pe Facebook.

Alexandru Lăzărescu a fost șef de misiune al Team Romania la Jocurile Olimpice de vară de la Sydney 2000 și Atena 2004, două ediții foarte reușite pentru România după Revoluție.

De asemenea, el a ocupat aceeași funcție la Jocurile Olimpice de iarnă de la Nagano 1998. Activitatea sa din aceste perioade s-a remarcat prin profesionalism, echilibru și dedicare față de sportivi.

De-a lungul carierei, Alexandru Lăzărescu a fost asociat cu nume importante ale sportului românesc și internațional. El a ocupat funcția de secretar general al Federației Române de Tenis în perioada de glorie a lui Ilie Năstase și Ion Țiriac, inclusiv la finalele de Cupa Davis disputate de România.

Ulterior, a lucrat la Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport (CNEFS), instituție care s-a transformat mai târziu în Ministerul Sportului. Apoi, și-a continuat activitatea la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, unde a avut un rol important în organizarea și coordonarea delegațiilor olimpice ale României.

„Cei care l-au cunoscut îl vor păstra în memorie ca pe un om al sportului adevărat, riguros, loial valorilor olimpice și profund respectat de sportivi, antrenori și colegi”, a scris Comitetul Olimpic și Sportiv Român, într-o postare pe Facebook.

Trupul neînsufleţit al lui Alexandru Lăzărescu a fost depus marți, la ora 16:00, la Biserica Deleni din Parcul Titan. Înmormântarea va avea loc miercuri, la ora 14:00, la Cimitirul Sfânta Vineri din București.

„Comunitatea sportivă românească transmite sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a mai anunțat Comitetul Olimpic și Sportiv Român.