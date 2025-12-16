Social

Fostul șef de misiune al Team Romania la Jocurile Olimpice, Alexandru Lăzărescu, a murit

Comentează știrea
Fostul șef de misiune al Team Romania la Jocurile Olimpice, Alexandru Lăzărescu, a muritDoliu. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Alexandru Lăzărescu, fost șef de misiune al Team Romania la Jocurile Olimpice, a murit la vârsta de 90 de ani. „Comunitatea sportivă românească transmite sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați”, a scris Comitetul Olimpic și Sportiv Român, într-o postare pe Facebook.

Alexandru Lăzărescu a murit la 90 de ani

Alexandru Lăzărescu a fost șef de misiune al Team Romania la Jocurile Olimpice de vară de la Sydney 2000 și Atena 2004, două ediții foarte reușite pentru România după Revoluție.

De asemenea, el a ocupat aceeași funcție la Jocurile Olimpice de iarnă de la Nagano 1998. Activitatea sa din aceste perioade s-a remarcat prin profesionalism, echilibru și dedicare față de sportivi.

Parcursul carierei sale

De-a lungul carierei, Alexandru Lăzărescu a fost asociat cu nume importante ale sportului românesc și internațional. El a ocupat funcția de secretar general al Federației Române de Tenis în perioada de glorie a lui Ilie Năstase și Ion Țiriac, inclusiv la finalele de Cupa Davis disputate de România.

Ce sancțiuni riști dacă nu ai poliță RCA pentru trotineta electrică. Legea a intrat în vigoare
Ce sancțiuni riști dacă nu ai poliță RCA pentru trotineta electrică. Legea a intrat în vigoare
Mircea Dinescu, după moartea Rodicăi Stănoiu: Bătrâna parașută, turnătoare de seamă a fostei Securități
Mircea Dinescu, după moartea Rodicăi Stănoiu: Bătrâna parașută, turnătoare de seamă a fostei Securități
Alexandru Lăzărescu

Alexandru Lăzărescu. Sursa foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Ulterior, a lucrat la Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport (CNEFS), instituție care s-a transformat mai târziu în Ministerul Sportului. Apoi, și-a continuat activitatea la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, unde a avut un rol important în organizarea și coordonarea delegațiilor olimpice ale României.

„Cei care l-au cunoscut îl vor păstra în memorie ca pe un om al sportului adevărat, riguros, loial valorilor olimpice și profund respectat de sportivi, antrenori și colegi”, a scris Comitetul Olimpic și Sportiv Român, într-o postare pe Facebook.

Înmormântarea lui Alexandru Lăzărescu va avea loc miercuri

Trupul neînsufleţit al lui Alexandru Lăzărescu a fost depus marți, la ora 16:00, la Biserica Deleni din Parcul Titan. Înmormântarea va avea loc miercuri, la ora 14:00, la Cimitirul Sfânta Vineri din București.

„Comunitatea sportivă românească transmite sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a mai anunțat Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:38 - Moment delicat la un concert Theo Rose. Situația în care a fost pusă artista
19:31 - SUA, peste 200 de miliarde de dolari din tarife vamale. Curtea Supremă analizează legalitatea taxelor
19:28 - Buliga PSY reprezintă terapia digitală care aduce claritate și acțiune în viața de zi cu zi
19:17 - Ce sancțiuni riști dacă nu ai poliță RCA pentru trotineta electrică. Legea a intrat în vigoare
19:08 - Hainele destinate pieței europene vor avea pașapoarte digitale. Cum va funcționa procesul
19:00 - Europarlamentarul Victor Negrescu: Pensiile magistraților pun în pericol banii europeni ai României

HAI România!

Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume

Proiecte speciale