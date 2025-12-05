Comisar-şef al IPJ Giurgiu, reținut de DNA în timp ce primea mită 10.000 de lei

Adrian Ciulei, comisar-șef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a fost reținut, vineri, de procurorii anticorupție, după ce anchetatorii l-au prins în timp ce primea 10.000 de lei mită, potrivit unui comunicat de presă emis de DNA.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie au anunțat că Adrian Ciulei, comisar-șef al IPJ Giurgiu, a fost reținut pentru 24 de ore, începând de vineri. Potrivit anchetei, el este acuzat de luare de mită în formă continuată, în cinci acte materiale.

Potrivit comunicatului emis de DNA, între decembrie 2024 și decembrie 2025, în timpul instrumentării unui dosar de evaziune fiscală, Adrian Ciulei, în funcția menționată anterior, ar fi cerut și ar fi primit de la un martor suma totală de 29.800 de lei.

Procurorii arată că, în schimbul acestei sume de bani, inculpatul i-ar fi spus martorului că poate interveni astfel încât dosarul în care era cercetat să primească o soluție de netrimitere în judecată.

„Ulterior, în cadrul unei întâlniri din luna noiembrie 2025, inculpatul Adrian Ciulei i-ar fi spus acestuia că nu se mai poate dispune o soluţie de netrimitere în judecată, dar că, pentru suma de 10.000 de lei, va încerca să întârzie trimiterea dosarului la parchet până în primăvara anului următor”, au mai anunțat anchetatorii.

Astfel, vineri, în timp ce se afla în autoturismul de serviciu, într-o parcare a unui fast-food din municipiul Giurgiu, Adrian Ciulei a primit de la acea persoană 10.000 de lei, moment în care procurorii anticorupție l-au prins în flagrant, potrivit DNA.

De asemenea, tot vineri, procurorii îl vor prezenta la Tribunalul București, unde vor solicita arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.