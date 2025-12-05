Justitie

Comisar-şef al IPJ Giurgiu, reținut de DNA în timp ce primea mită 10.000 de lei

Comentează știrea
Comisar-şef al IPJ Giurgiu, reținut de DNA în timp ce primea mită 10.000 de leiSursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Adrian Ciulei, comisar-șef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a fost reținut, vineri, de procurorii anticorupție, după ce anchetatorii l-au prins în timp ce primea 10.000 de lei mită, potrivit unui comunicat de presă emis de DNA.

Comisarul-șef al IPJ Giurgiu, reținut pentru 24 de ore

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie au anunțat că Adrian Ciulei, comisar-șef al IPJ Giurgiu, a fost reținut pentru 24 de ore, începând de vineri. Potrivit anchetei, el este acuzat de luare de mită în formă continuată, în cinci acte materiale.

Potrivit comunicatului emis de DNA, între decembrie 2024 și decembrie 2025, în timpul instrumentării unui dosar de evaziune fiscală, Adrian Ciulei, în funcția menționată anterior, ar fi cerut și ar fi primit de la un martor suma totală de 29.800 de lei.

Bani

Bani. Sursa foto: Pixabay

Inculpatul i-ar fi spus martorului că poate interveni în dosarul său

Procurorii arată că, în schimbul acestei sume de bani, inculpatul i-ar fi spus martorului că poate interveni astfel încât dosarul în care era cercetat să primească o soluție de netrimitere în judecată.

Sfântul Nicolae. Cele mai inspirate mesaje pentru 6 decembrie
Sfântul Nicolae. Cele mai inspirate mesaje pentru 6 decembrie
Când banii rezolvă totul. Cum a fost înlocuit un publicist şi savant notoriu cu „robul credincios” al lui Ilan Şor
Când banii rezolvă totul. Cum a fost înlocuit un publicist şi savant notoriu cu „robul credincios” al lui Ilan Şor

„Ulterior, în cadrul unei întâlniri din luna noiembrie 2025, inculpatul Adrian Ciulei i-ar fi spus acestuia că nu se mai poate dispune o soluţie de netrimitere în judecată, dar că, pentru suma de 10.000 de lei, va încerca să întârzie trimiterea dosarului la parchet până în primăvara anului următor”, au mai anunțat anchetatorii.

Bărbatul, prins în flagrant de procurorii anticorupție

Astfel, vineri, în timp ce se afla în autoturismul de serviciu, într-o parcare a unui fast-food din municipiul Giurgiu, Adrian Ciulei a primit de la acea persoană 10.000 de lei, moment în care procurorii anticorupție l-au prins în flagrant, potrivit DNA.

De asemenea, tot vineri, procurorii îl vor prezenta la Tribunalul București, unde vor solicita arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:48 - Denise Rifai, cucerită de un manelist: Mi-am schimbat părerea despre el
23:36 - Guvernul schimbă regulile pentru protecția magistraților. Poliția Română preia responsabilitatea oficială
23:27 - Fost SRI-ist, de râsul internetului. Ce gesturi ar trăda anxietatea, potrivit lui
23:20 - Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
23:15 - „Despăducherea” care a speriat-o pe Maria Zaharova. Ministerul rus de externe ameninţă România
23:06 - Condiții noi pentru acordarea locuințelor sociale. Proiect de lege

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale