Primarul PNL din Olteni, pus sub acuzare pentru abuz în serviciu. DNA i-a găsit acasă 251.860 de euro

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au anunțat declanșarea urmăririi penale împotriva primarului PNL al comunei Olteni, din județul Teleorman, acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

În același dosar a fost pusă sub acuzare și Adriana Dima, inspector în cadrul Compartimentului buget, venituri, cheltuieli și achiziții publice al primăriei, acuzată de complicitate la abuz în serviciu, tot în formă continuată.

Potrivit DNA, ancheta vizează modul în care autoritățile locale au gestionat, în ultimii doi ani, sistemul de ajutoare sociale din comună, notează dragosbota.ro. Procurorii susțin că primarul nu și-ar fi îndeplinit mai multe atribuții de serviciu, toate legate direct de administrarea beneficiilor sociale acordate persoanelor apte de muncă.

Conform anchetei, edilul nu ar fi ținut evidența orelor de muncă prestate în folosul comunității de beneficiarii apți de muncă, nu ar fi afișat la sediul primăriei listele obligatorii — lista persoanelor care urmează să efectueze lucrări de interes local, lista beneficiarilor de ajutor social și situația activităților efectuate în luna anterioară.

Totodată, nu ar fi dispus suspendarea plăților către persoanele care nu și-au îndeplinit obligațiile, deși legea prevede această măsură atunci când un beneficiar nu prestează activitățile stabilite pe o perioadă mai mare de 30 de zile. În alte cazuri, nu ar fi emis decizii de încetare a acordării ajutorului social pentru persoanele care nu mai îndeplineau condițiile legale.

Neîndeplinirea acestor obligații ar fi generat un prejudiciu semnificativ pentru bugetul de stat. DNA arată că suma totală plătită ilegal prin ajutoare sociale în această perioadă se ridică la 2.213.112 lei. Este vorba despre bani acordați unor persoane care, potrivit legii, ar fi trebuit să fie radiate din sistem sau să aibă plățile suspendate.

Aceste situații nu sunt noi în administrațiile locale, dar amploarea prejudiciului și durata în care neregulile ar fi persistat au determinat procurorii să extindă cercetările și asupra modului în care primăria a gestionat fondurile publice în ansamblu.

Procurorii DNA investighează și o altă componentă a presupusului abuz în serviciu, legată de utilizarea bugetului primăriei pentru achiziții care, potrivit anchetatorilor, nu erau în interesul instituției.

În comunicatul DNA se arată explicit: „În perioada februarie – decembrie 2021, cu încălcarea dispozițiilor legale, inculpata Ionescu Violeta Cătălina, beneficiind de ajutorul inculpatei Dima Adriana-Cornelia, ar fi cheltuit din bugetul primăriei suma totală de 403.847 lei pentru achiziția de bunuri care nu erau strict legate de obiectul de activitate al unității administrativ teritoriale și care nu erau în interesul activității primăriei respective.”

Situația financiară a instituției în perioada analizată ridică și mai multe semne de întrebare. DNA notează că la 1 ianuarie 2021, comuna Olteni avea deja plăți restante în valoare de 475.386 lei, însă până la finalul aceluiași an datoriile s-au multiplicat de aproape patru ori, ajungând la 1.886.644 lei. Majoritatea acestor restanțe aveau o vechime mai mare de un an.

Procurorii sugerează că, în contextul în care primăria se confrunta cu datorii semnificative, efectuarea unor achiziții care nu serveau interesului public poate constitui o agravare a prejudiciului.

DNA a efectuat joi mai multe percheziții, inclusiv la domiciliul edilului din Olteni. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat sume importante de bani, identificate într-un dulap, depozitate în pungi.

Potrivit procurorilor, au fost găsite și puse sub sechestru asigurator 251.860 de euro, 90.100 de lei și 320 de dolari. Sumele sunt considerate relevante pentru anchetă și rămân indisponibilizate până la finalizarea procedurilor judiciare.

Deocamdată, femeia este cercetată în libertate sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.