Curtea de Conturi a României a realizat un audit de conformitate la Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) şi acuză abateri semnificative şi generalizate cu privire la modul în care instituţia a administrat terenurile şi clădirile aflate în domeniul public şi privat al statului.

Misiunea de audit, derulată începând cu luna septembrie 2025, s-a încheiat cu sesizarea organelor de urmărire penală în legătură cu mai multe dintre neconformităţile pe care le acuză Curtea de Conturi.

„În conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) din Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Departamentul X Direcţia 1 din cadrul Curţii de Conturi a României a desfăşurat misiunea de audit de conformitate cu tema "Verificarea modului de administrare a activelor imobilizate de natura terenurilor şi clădirilor aflate în domeniul public şi privat al statului", la Agenţia Naţională pentru Sport (ANS), aceasta fiind o misiune de raportare directă cu un nivel de asigurare rezonabilă.

Pe baza activităţilor desfăşurate şi a probelor de audit suficiente şi adecvate, exprimăm o concluzie contrară cu privire la modul în care ANS a administrat activele imobilizate de natura terenurilor şi clădirilor aflate în domeniul public şi privat al statului, întrucât am constatat abateri de la conformitate, care, luate individual sau cumulat, sunt deopotrivă semnificative şi generalizate”, se arată în raportul de audit.

Auditorii spun că au identificat situaţii în care bunuri din domeniul public au fost închiriate, fără drept, de către persoanele juridice cărora aceste bunuri le-au fost date spre folosinţă gratuită. De asemenea, au fost constatate cazuri în care s-au edificat construcţii pe terenuri proprietate publică şi au fost intabulate drepturi de proprietate în mod nelegal.

La închirierea unor bunuri proprietate publică a statului s-au consemnat abateri precum: nerevizuirea anuală a contractelor de închiriere, derularea contractelor peste termenul prevăzut de lege, prelungirea duratei unor contracte prin acordul părţilor fără organizarea unei noi licitaţii publice, suplimentarea suprafeţelor închiriate prin acte adiţionale fără licitaţie.

Pentru aceste abateri, Curtea de Conturi a constatat indicii de încălcare a legii penale şi a sesizat organele de urmărire penală.

Printre alte deficienţe majore pe care le acuză Curtea de Conturi se numără inventarierea defectuoasă a activelor (neconcordanţe în valoare totală de 390.620.010,31 lei) şi înregistrarea şi menţinerea în evidenţa contabilă a unor terenuri şi clădiri pentru care ANS nu deţine titluri de proprietate (deficienţe în sumă totală de 15.558.890,26 lei).

În administrarea ANS şi a celor 102 de entităţi subordonate se regăsesc 285 terenuri, în valoare totală de 2.297.909.222,14 lei, şi 1.317 construcţii, în valoare totală de 1.311.119.778,92 lei.

Raportul de audit a fost transmis Parlamentului României, Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice şi Secretariatului General al Guvernului.