O epavă descoperită în urmă cu trei decenii în largul coastei sudice a Angliei a fost identificată de cercetători, care au stabilit că este vorba despre Dom van Keulen, o navă comercială olandeză scufundată în 1633. Descoperirea pune capăt unui mister început în 1995, când mai mulți scafandri au descoperit pe fundul mării peste 400 de monede de aur marocane. Rezultatele cercetării au fost anunțate de Universitatea Bournemouth, potrivit Fox News.

Epava a fost descoperită în apropiere de Salcombe, în comitatul Devon, iar identificarea ei a fost posibilă după aproape 30 de ani de cercetări desfășurate de specialiști ai Muzeului Britanic, Universității Bournemouth și South West Maritime Archaeology Group.

Potrivit cercetătorilor, Dom van Keulen plecase din Maroc spre Țările de Jos în toamna anului 1633. Nava a început să ia apă și s-a scufundat, însă întregul echipaj a reușit să se salveze.

Despre aspectul sau dimensiunile exacte ale vasului se cunosc puține informații, iar până în prezent nu au fost descoperite reprezentări artistice ale acestuia.

Epava are aproximativ 30 de metri lungime și se află la o adâncime de aproape 18 metri. Pe fundul mării sunt încă vizibile tunuri, ancore și numeroase alte obiecte provenite de pe navă.

Profesorul Dave Parham, specialist în arheologie maritimă la Universitatea Bournemouth și coeditor al cărții, a explicat că vasul transporta 150 de saci cu gumă arabică, 64 de saci cu salpetru, 320 de piei de capră și aproximativ 9.000 de ducați barbari, monede de aur marocane.

„Se crede că cea mai mare parte a încărcăturii a fost recuperată imediat după naufragiu, însă peste 400 de monede au rămas pe fundul mării până când au fost descoperite de South West Maritime Archaeology Group în 1995. Ne amintește cât de multe lucruri mai sunt încă de descoperit în mările noastre”, a declarat el.

Dave Parham a explicat că, deși nu poate estima valoarea încărcăturii în secolul al XVII-lea, aceasta era alcătuită în principal din mărfuri comerciale obișnuite pentru acea perioadă.

Potrivit cercetătorului, adevărata surpriză a fost faptul că, în afară de monedele de aur, transportul nu avea un caracter ieșit din comun.

„Prezența acestor monede marocane, împreună cu informațiile privind perioada în care au fost fabricate celelalte obiecte descoperite, a permis orientarea cercetărilor istorice”, a explicat acesta.

Parham consideră că unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale proiectului a fost colaborarea dintre un muzeu de renume internațional și un grup de scafandri.

„Este extraordinar că un muzeu internațional și un grup de scafandri au colaborat pentru a ajunge la o concluzie atât de extraordinară”, a spus cercetătorul.

Jeremy D. Hill, directorul departamentului de cercetare al Muzeului Britanic, a afirmat că reconstituirea istoriei navei a fost posibilă doar datorită colaborării dintre istorici, arheologi și scafandri.

„Descoperirea aurului african pe fundul mării, în largul coastei comitatului Devon, a fost o descoperire uimitoare, care a ridicat numeroase întrebări despre cum a ajuns acolo. Acum poate fi spusă povestea navei olandeze care transporta aur nord-african și care s-a scufundat în largul coastei Angliei, transformând această descoperire într-una de importanță internațională. Ea ne amintește cât de multe lucruri mai sunt încă de descoperit în mările noastre”, a mai spus el.