Macron își pierde din influență în Europa

Relația tradițională dintre Germania și Franța, considerată timp de decenii motorul decizional al Uniunii Europene, traversează o perioadă de dificultăți vizibile.

În acest context, cancelarul german Friedrich Merz își îndreaptă atenția tot mai mult către Italia și către premierul Giorgia Meloni, într-o tentativă de a construi 0 nouă axă de cooperare la nivel european.

Evoluția survine într-un moment în care Berlinul caută aliați pentru promovarea unor priorități economice, industriale și geopolitice, inclusiv relația cu Statele Unite și viitorul politicilor comerciale ale UE.

Întâlnirea programată la Roma, într-un cadru simbolic și politic important, reflectă o schimbare de abordare în politica externă germană și ridică întrebări legate de viitorul echilibrului de putere din interiorul Uniunii Europene.

Cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni urmează să se întâlnească vineri la Villa Doria Pamphilj, una dintre cele mai reprezentative reședințe oficiale din Roma.

Potrivit informațiilor transmise de diplomați implicați în pregătirea reuniunii, summitul are ca obiectiv consolidarea unei cooperări bilaterale care a căpătat vizibilitate în ultimele luni.

Întâlnirea nu este una simbolică, ci una cu miză politică și instituțională. La discuții sunt așteptați 21 de miniștri din cele două guverne, iar autoritățile italiene au anunțat că vor fi semnate aproximativ zece acorduri de cooperare în domenii variate, inclusiv apărare, industrie și coordonare europeană.

Germania și Italia intenționează să transmită un semnal de unitate într-un moment în care relațiile dintre Berlin și Paris sunt marcate de divergențe pe teme economice și comerciale.

Una dintre explicațiile principale pentru apropierea dintre Germania și Italia este nemulțumirea Berlinului față de pozițiile recente ale Franței.

Autoritățile germane sunt iritate de opoziția manifestată de Paris față de acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur, acord susținut de Germania ca instrument de stimulare a exporturilor industriale europene.

În plus, există tensiuni și în domeniul apărării. Germania analizează posibilitatea retragerii dintr-un program comun de avioane de luptă, evaluat la aproximativ 100 de miliarde de euro, pe fondul unor neînțelegeri persistente cu partea franceză.

În acest context, cooperarea cu Italia apare, din perspectiva Berlinului, ca o alternativă pragmatică pentru avansarea unor proiecte considerate prioritare.

Potrivit surselor diplomatice, una dintre temele centrale ale summitului de la Roma este aprofundarea cooperării în domeniul apărării.

Deși detaliile nu au fost făcute publice, Germania și Italia au deja un precedent solid, prin parteneriatul dintre companiile Rheinmetall și Leonardo, care colaborează în producția de tancuri și vehicule militare.

Extinderea acestei cooperări ar putea avea implicații importante pentru industria europeană de apărare, într-un context marcat de creșterea cheltuielilor militare și de nevoia de consolidare a capacităților strategice ale Uniunii Europene.

Un alt element-cheie al apropierii dintre Berlin și Roma este inițiativa de a elabora un document comun de poziție privind relansarea industriei europene și creșterea exporturilor.

Documentul urmează să fie prezentat la Consiliul European din 12 februarie și reflectă ambiția celor două guverne de a influența agenda economică a UE.

Germania și Italia se definesc drept „cele două principale națiuni industriale europene” și au criticat întârzierile în finalizarea acordului Mercosur.

Această formulare riscă să provoace iritare la Paris, unde autoritățile franceze contestă atât conținutul acordului, cât și impactul acestuia asupra sectorului agricol.

Atât Friedrich Merz, cât și Giorgia Meloni acordă o importanță deosebită relației transatlantice. Ambii lideri sunt descriși ca susținători ai dialogului cu președintele american Donald Trump și au evitat, până în prezent, confruntări publice cu administrația de la Washington.

Fostul ambasador italian la Berlin și la Uniunea Europeană, Pietro Benassi, a declarat: „Giorgia Meloni și Friedrich Merz au reprezentat aripa europeană cea mai deschisă dialogului cu președintele Trump”.

El a adăugat că „accelerarea oarecum surrealistă a evenimentelor, determinată de președintele american, confirmă o convergență a pozițiilor Italiei și Germaniei”.

Această abordare contrastează cu pozițiile adoptate de Franța, care a transmis mesaje mai critice la adresa Washingtonului.

Giangiacomo Calovini, parlamentar din partidul Frații Italiei și președinte al grupului parlamentar de prietenie Italia–Germania, a criticat comportamentul președintelui francez Emmanuel Macron în relația cu Statele Unite.

„El acționează ca și cum ar vrea să provoace Statele Unite ale Americii, dar apoi trimite mesaje – pe care Trump le-a publicat într-un mod neelegant – în care îl roagă să ia cina”, a afirmat Calovini.

Acesta a subliniat că stabilitatea guvernelor de la Roma și Berlin reprezintă un avantaj comparativ, mai ales în contextul apropierii alegerilor prezidențiale din Franța.

Oficiali germani citați sub protecția anonimatului descriu relația cu Italia drept una „de încredere”. Un înalt oficial guvernamental german a afirmat: „Italia este fiabilă”, o caracterizare rar utilizată recent în relația cu Franța.

Axel Schäfer, parlamentar social-democrat german, a declarat: „Franța este mai mult verbală, dar Italia este mult mai pragmatică”.

De partea italiană, un oficial a vorbit despre „chimia bună” dintre Merz și Meloni, în contrast cu relațiile tensionate dintre premierul italian și președintele francez.

În timpul unei vizite anterioare la Roma, Friedrich Merz a declarat că există „un acord aproape complet între cele două țări pe toate problemele de politică europeană”.

Giorgia Meloni a susținut, la rândul său, că „este pur și simplu imposibil să se pună la îndoială relațiile dintre Italia și Germania”.

Cu toate acestea, observatori și diplomați subliniază că există diferențe importante între cele două guverne, care limitează amploarea cooperării.

Italia nu a sprijinit un plan promovat de Germania privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea ajutorului militar acordat Ucrainei.

De asemenea, Roma și-a exprimat inițial rezervele față de acordul Mercosur, solicitând concesii pentru fermierii italieni, înainte de a-și anunța sprijinul.

Diferențele sunt vizibile și în politica fiscală. Italia susține, de mai mulți ani, o relaxare a regulilor bugetare europene, în timp ce Germania a fost cunoscută pentru disciplina sa fiscală strictă.

Totuși, în ultimul timp, cele două poziții au început să se apropie, pe fondul reducerii cheltuielilor în Italia și al creșterii investițiilor finanțate prin datorie în Germania, în special în infrastructură și apărare.

Apropierea dintre Merz și Meloni este influențată și de dinamica politică internă din cele două țări. Giorgia Meloni a adoptat o linie mai moderată în politica externă, în timp ce Friedrich Merz a ajustat poziția partidului său în contextul ascensiunii formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania.

Stefano Stefanini, fost diplomat italian și reprezentant NATO, a declarat: „Este o relație foarte tactică. Nu există o strategie coordonată. Sunt mai multe teme pe care Meloni și Merz se află de aceeași parte”.

El a adăugat că, în domeniul cheltuielilor pentru apărare, Italia ar putea rămâne mai apropiată de Franța, având în vedere constrângerile bugetare comune.

În pofida diferențelor, Italia pare hotărâtă să valorifice momentul favorabil creat de tensiunile dintre Franța și Germania. Potrivit analistului Marc Lazar, „Meloni a înțeles că, în condițiile în care există tensiuni în relația Franța–Germania, se poate infiltra și se poate apropia de Germania”.

Evoluția relației dintre Berlin și Roma ar putea influența echilibrul decizional din Uniunea Europeană, în special în domenii precum politica industrială, comerțul internațional și relațiile transatlantice.