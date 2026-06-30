Muntele Erebus din Antarctica continuă să îi surprindă pe oamenii de știință printr-un fenomen care nu a mai fost observat la niciun alt vulcan de pe Pământ: eliberează în atmosferă cristale microscopice de aur, potrivit agupubs.onlinelibrary.wiley.com.

Deși descoperirea a fost făcută în urmă cu mai bine de 30 de ani, cercetătorii nu au reușit nici până astăzi să explice cu certitudine modul în care aceste particule se formează.

Situat pe Insula Ross, la aproximativ 1.350 de kilometri de Polul Sud, Erebus este cel mai sudic vulcan activ din lume și unul dintre puținele care găzduiesc permanent un lac de lavă la suprafață.

Activitatea sa vulcanică constantă oferă cercetătorilor oportunitatea de a studia procese geologice rare, însă fenomenul legat de aur continuă să reprezinte unul dintre cele mai mari mistere asociate acestui vulcan.

Potrivit publicației Science Alert, Erebus eliberează zilnic în atmosferă aproximativ 80 de grame de aur. Nu este însă vorba despre pepite sau fragmente de metal prețios care ar putea fi recuperate, ci despre cristale extrem de mici, invizibile cu ochiul liber.

Aceste particule au dimensiuni de doar câteva zeci de miimi de milimetru și sunt atât de ușoare încât sunt transportate de curenții atmosferici pe distanțe de până la 1.000 de kilometri. În cele din urmă, ele ajung să se depună pe întinderile de gheață ale Antarcticii.

Cantitatea totală de aur dispersată în acest mod este prea mică pentru a avea vreo valoare economică, însă fenomenul este considerat deosebit de important din punct de vedere științific.

Urme de aur au mai fost detectate și în gazele emise de alți vulcani activi, inclusiv Etna din Italia sau Kīlauea din Hawaii. În aceste cazuri însă, metalul prețios apare doar în concentrații foarte reduse și nu formează cristale distincte.

La Erebus, situația este diferită. Analizele efectuate de cercetători au arătat că aurul se cristalizează în particule cu forme geometrice bine definite înainte de a fi transportat în atmosferă. Până în prezent, acesta este singurul vulcan cunoscut unde a fost observat un asemenea proces.

Prezența unui lac de lavă permanent și compoziția chimică aparte a gazelor vulcanice sunt considerate elemente-cheie care ar putea explica unicitatea fenomenului, însă dovezile existente nu sunt suficiente pentru a confirma această ipoteză.

Fenomenul a fost descris pentru prima dată într-un studiu publicat în 1991 în revista științifică Geophysical Research Letters.

De atunci, numeroase echipe de cercetare au încercat să stabilească mecanismul prin care aurul este extras din magma aflată în adâncul vulcanului și ajunge să se transforme în cristale microscopice.

Una dintre teoriile analizate sugerează că aurul este transportat de gaze bogate în compuși ai clorului și sulfului, iar pe măsură ce acestea se răcesc, metalul cristalizează înainte de a fi eliberat în atmosferă.

O altă ipoteză propune că particulele de aur se formează la suprafața lacului de lavă, fiind ulterior antrenate de gazele fierbinți care ies continuu din crater.

Până în prezent, niciuna dintre explicații nu a fost confirmată experimental, iar procesul exact prin care se formează cristalele rămâne necunoscut.

Erebus este monitorizat permanent de cercetători datorită caracteristicilor sale geologice neobișnuite. Lacul de lavă activ, gazele vulcanice și activitatea aproape continuă transformă acest vulcan într-un laborator natural unic pentru studiul proceselor care au loc în interiorul Pământului.

Fenomenul cristalelor de aur reprezintă unul dintre cele mai neobișnuite exemple de interacțiune dintre magma aflată în adâncuri și atmosfera terestră.

Chiar dacă nu are aplicații economice directe, el continuă să ofere indicii valoroase despre modul în care elementele chimice circulă prin sistemele vulcanice.

După mai bine de 30 de ani de la descoperire, muntele Erebus rămâne singurul loc cunoscut de pe Terra unde un vulcan eliberează în atmosferă cristale microscopice de aur, iar mecanismul exact al acestui fenomen continuă să fie investigat de comunitatea științifică.