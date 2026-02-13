Unul dintre cei mai periculoși vulcani ai lumii, El Chichón, ar putea erupe în curând

Vulcanul El Chichón, cunoscut pentru erupția sa devastatoare din 1982, a început să prezinte semne de activitate. Specialiștii monitorizează îndeaproape zona, observând modificări în comportamentul vulcanului, informează Metro.

Vulcanul El Chichón, cunoscut și sub denumirea de El Chichonal, poartă o istorie marcată de o istorie înfricoșătoare. În 1982, erupțiile sale din nord-vestul statului Chiapas, Mexic, au ucis aproape 2.000 de persoane și au distrus complet mai multe sate, lăsând zeci de mii de oameni fără locuință.

Nori groși de cenușă s-au răspândit pe o rază de opt kilometri, acoperind terenuri cu un strat de până la 40 cm și distrugând culturi agricole și ferme de animale. Erupția a săpat, de asemenea, un crater (foto) imens cu diametrul de aproximativ un kilometru, adăpostind acum un lac cu apă acidă. Pagubele economice au fost uriașe: estimările indică pierderi de peste 117 milioane de dolari (valoare din 1999), fără a include impactul global.

NASA a raportat că materialul ejectat în stratosferă a influențat clima, provocând o scădere medie globală a temperaturii de aproximativ 0,5 °C. Cercetări recente sugerează că erupțiile anterioare ale El Chichón ar fi putut contribui la declinul civilizației mayașe, întărind reputația vulcanului ca o amenințare serioasă la adresa umanității.

Vulcanologii au semnalat schimbări semnificative la El Chichón încă din lunile iunie și august 2025, stârnind îngrijorări privind o posibilă erupție. Specialiștii au raportat o intensificare a activității seismice, semn că vulcanul ar putea trece din starea de repaus într-o fază activă, cu riscuri majore pentru zonele înconjurătoare.

Conform Unam Global, vulcanul ar putea genera o erupție extrem de violentă, caracterizată printr-o coloană de cenușă și gaze care poate atinge între 20 și 30 de kilometri în înălțime. Aceasta ar avea efecte dramatice asupra mediului și locuitorilor.

Accesul în crater a devenit imposibil din motive de siguranță: solul instabil, gazele toxice și temperaturile ridicate fac ca explorarea directă să fie foarte periculoasă. Expunerea poate provoca de la amețeli și iritații respiratorii până la leziuni severe, motiv pentru care autoritățile mențin interdicția strictă.

În răspuns la activitatea vulcanică, echipe formate din geologi, seismologi, geochimiști, specialiști în geodezie și protecție civilă s-au deplasat la fața locului pentru a monitoriza situația și a colecta date științifice.

Evaluările preliminare indică faptul că El Chichón a ieșit din starea de inactivitate și a intrat într-o perioadă de activitate crescută, necesitând supraveghere atentă și măsuri de precauție sporite.

La un eveniment denumit „Vulcanul Chichón: Dinamica și observațiile recente”, dr. Patricia Jácome Paz a prezentat starea actuală a conului vulcanic și a explicat că activitatea este în prezent hidrotermală și concentrată în crater.

Specialista a precizat că vaporii de apă supraîncălziți pot genera mici explozii locale, însă acestea nu semnalează neapărat o erupție majoră.

„Astfel de emisii sunt frecvente în sistemele hidrotermale active și nu trebuie interpretate ca un semn imediat de pericol”, a subliniat Dr. Jácome Paz.

Conform relatărilor Unam Global, nu există dovezi că magma proaspătă se apropie de suprafață, astfel că probabilitatea unei erupții de amploare, similară celei din 1982, este considerată minimă.

Oamenii de știință de la Universitatea Națională Autonomă din Mexic (UNAM), împreună cu Secretariatul și Institutul de Geofizică, au elaborat materiale informative pentru a ajuta comunitățile să înțeleagă riscurile și să reducă temerile legate de vulcan. Monitorizarea se realizează cu tehnologii moderne, precum drone și sisteme de teledetecție, pentru a observa activitatea vulcanului în condiții de siguranță.