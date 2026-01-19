Vulcanul Piton de la Fournaise a intrat în erupție. Ultimul episod similar a avut loc în 2023

Vulcanul Piton de la Fournaise a intrat în erupție duminică seara, 18 ianuarie, pe insula La Réunion, unde patru fisuri s-au deschis pe flancul nordic. Numeroși localnici și turiști s-au deplasat la Pas de Bellecombe pentru a urmări fenomenul, în timp ce autoritățile monitorizează evoluția activității vulcanice, care este în prezent în scădere, potrivit France Info.

Deși intensitatea erupției s-a diminuat, activitatea vulcanică continuă luni, 19 ianuarie. Vulcanul a intrat în erupție la ora 19:42, după o după-amiază caracterizată de o criză seismică, potrivit informațiilor transmise de sursa citată. Prima fisură s-a format pe flancul nordic al vulcanului între orele 19:45 și 19:48, urmată de alte trei fisuri apărute ulterior.

„Două s-au deschis mai jos față de prima, între orele 20:33 și 20:48, iar o a patra fisură s-a deschis mai sus, în jurul orei 20:54”, explică specialiștii de la Observatorul Vulcanologic Piton de la Fournaise.

Fisurile sunt localizate în interiorul Enclos Fouqué. Conform Observatorului, „fisura situată cel mai jos se află la aproximativ 700 de metri de marginea nordică a Enclos Fouqué”.

Instituția a anunțat luni dimineață că activitatea este în scădere, însă erupția continuă pe trei dintre cele patru fisuri identificate.

Încă de duminică seara, numeroși șoferi au urmat drumul vulcanului pentru a ajunge la Pas de Bellecombe și a admira erupția, vizibilă în special pe timpul nopții. Lumina degajată de lavă a putut fi observată inclusiv de pe drumul Lavelor, în zona Sainte-Rose. Directoarea Observatorului Vulcanologic, Aline Peltier, a declarat pentru La Réunion La 1ère că „această erupție era așteptată încă de la sfârșitul lunii noiembrie”.

„Aveam toate semnalele precursoare și au existat două intruziuni cu erupții eșuate în decembrie și pe 1 ianuarie”, a subliniat ea. „De această dată, a treia intruziune a fost cea bună pentru declanșarea erupției.”

Echipele Observatorului au reușit să localizeze cu exactitate cele patru fisuri cu ajutorul camerelor web. „Și în această dimineață se înregistrează în continuare activitate seismică”, a adăugat Aline Peltier.

Prefectura a activat „faza de alertă 2.1 a dispozitivului special ORSEC – vulcan: erupție în interiorul incintei, fără amenințare deosebită pentru siguranța persoanelor, bunurilor sau mediului”. Accesul publicului este interzis în întregul Enclos al Piton de la Fournaise – atât în zona superioară, cât și în cea inferioară și pe pantele abrupte – indiferent de traseul ales, inclusiv prin poteca Pas de Bellecombe.

În prezent, drumul național RN2 rămâne deschis traficului. Cu toate acestea, prefectura solicită „evitarea opririlor nejustificate pe acest drum și în apropierea lui, care pot provoca accidente sau probleme de trafic”. În cursul nopții, strălucirea erupției a fost vizibilă de pe carosabil.

Aline Peltier a reamintit că „o erupție rămâne un fenomen periculos, cu emisii de gaze și proiecții de lavă, motiv pentru care trebuie respectate indicațiile prefecturii și verificate condițiile meteorologice înainte de a merge la Pas de Bellecombe”. Ultima erupție a Piton de la Fournaise a avut loc pe 10 august 2023, după care vulcanul a intrat într-o perioadă de inactivitate.

„În general, perioada de somn durează în medie între trei ani și jumătate și șase ani; în cazul acestui vulcan, a durat doi ani și jumătate”, a precizat Aline Peltier.