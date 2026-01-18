EVZ Special

Un muzeu și o decizie istorică într-o sală din Iași acum 167 de ani!

Comentează știrea
Un muzeu și o decizie istorică într-o sală din Iași acum 167 de ani!Alexandru Ioan Cuza. Sursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Cuza a fost ales domnitor al Moldovei la 5/17 ianuarie 1859. Evident, interesante sunt resorturile ascunse care au dus la materializarea actului istoric fundamental pentru modernizarea României. Unioniștii nu aveau majoritate iar unul din fiii fostului domnitor regulamentar Mihail Sturdza, care reprimase Revoluția din 1848 din Moldova încă din fașă, avea șanse mari să fie domnitor.

Unioniștii se organizează prin disciplină masonică și patriotism desăvârșit!

Unioniștii nu s-au lăsat doborâți!  Ritualurile masonice și ținutele masonice s-au ținut lanț. Așa se explică de ce nominalizarea de la Iași a avut loc cu două zile mai devreme față de Sfântul Ioan Botezătorul, dată fiind importanța sa și a Sfântului Ioan Evanghelistul pentru Masonerie.

Sala Elefantului Gaba și micul apartament aflat în folosința patriotului  Costache Rolla

Elefantul Gaba fusese o atracție a Ieșilor din epoca regulamentară (1832-1849). Fusese adus de un circ de pe Colina Ciricului, de către artiști ambulanți de etnie rromă tocmai din India.

Era așadar, elefant indian, cunoscut pentru faptul că este ușor de dresat, în India, elefanții lucrând și azi în domeniul forestier. Din cauza condițiilor grele, a neștiinței celor ce aveau animale de circ, elefantul care încântase în mai multe reprezentații publicul ieșean, a murit. Cum din 1834, în Casa Roset, care aparținuse unui membru al familiei Sturdza. domnitorul Sturdza (azi locația este pe Bulevardul Independenței 16), se făcuse muzeu, domnitorul i-a convins cu 135 galbeni pe artiștii circului să îi vândă cadavrul elefantului.

Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct
Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct
Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 
Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 

Scheletul acestuia a fost instalat acolo. Legătura cu Alexandru Ioan Cuza este că fix lângă „Sala Elefantului” era camera de lucru și odihnă a unui intelectual ieșean, Costache Rolla (1818-1879). Acolo, unioniștii țineau ținutele masonice și discuțiile secrete.

Ca de obicei, totul era secret. Rusia complota să împiedice venirea unui domn unionist. De Austria și Turcia se știa ce intenții aveau. Unioniștii nu s-au gândit inițial la Cuza.

Rolul lui „Moș Pisoi” în alegerea ca Domnitor a Colonelului Alexandru Ioan Cuza

Unioniștii se gândeau la boieri de viță, Vasile Alecsandi, Costache Negri. Cei doi, erau într-un fel cumnați. Elena Negri a fost marea iubire a poetului Alecsandri, dar va muri de tuberculoză deși o dusese la tratament la Venezia, aflată atunci în Imperiul Habsburgic. Costache Negri s-a întâmplat să fie țintuit în casă, fie de scarlatină, fie de o toxiinfecție alimentară care i-a produs erupții alergice.

Desigur, Cuza nu a fost ales domn întâmplător. Cuza era moldovean după tată și grec-italian din Fanar după Sultana Cozadini, care descindea din greci din Thessalia după tată și italieni de la Genova după mamă, care se amestecaseră în Fanarul Levantin. Cuza era mason, era apropiat de consulii francezi din Iași și Galați, doar le dăduse companiilor de navigație spații generoase pe faleza Dunării în Galați cât fusese prefect. Chiar mutase și pichetele de jandarmi din unitățile militare în care erau.

Alexandru Ioan Cuza

Alexandru Ioan Cuza. Sursa foto: Wikipedia

Cuza era la Cazinou când Alecsandri sau Mihail Kogălniceanu îl vor chema de urgență. În sala lui Gaba Elefantul, Nicolae Pisoschi, căpitanul poreclit Moș Pisoi de Alecsandri scosese sabia și îi amenințase pe unioniști că îi va tăia dacă nu se va ajunge la alegerea lui Cuza. Pisoschi va ajunge colonel. Se născuse la 1810 la Botoșani și va fi aghiotant și bodyguard al lui Cuza. Va muri la 14 martie 1888, tot la Botoșani, regretând amarnic că în fatidica noapte de 10/11 februarie 1866, nu fusese de serviciu la Palatul Domnesc, fiind detașat cu altă misiune. Precis, deși ar fi fost un om de 56 de ani atunci, poate mai scotea sabia o dată...

Alegerea a fost una agreată în cele din urmă!

Cuza a venit din Cazinou și a acceptat nominalizarea. Agenții secreți ruși, austrieci, turci fuseseră cumva izolați. Conservatorii până la urmă înțeleseră că era mai bine să fie un om agreat și de Europa și de Imperiul Otoman. Poate chiar originea sa era „cheia de boltă” a Unirii. Eram la Porțile Orientului, unde totul era luat ușor, cum avea să scrie mai târziu Raymond Poincare.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:52 - Dinamo - „U” Cluj, ora 20.30. Derby-ul zilei se joacă pe Arena Națională
18:39 - Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct
18:32 - Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 
18:22 - Zile libere în plus pentru mii de angajați. Ce prevede Codul muncii în 2026
18:19 - Un bărbat din București, reținut după ce a smuls cerceii din aur din urechile unei femei
18:15 - Csikszereda - FC Botoșani, 1-0. Pas greșit făcut de oaspeți în lupta pentru titlu

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale