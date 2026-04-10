Care este stadiul lucrărilor pe A7 Bacău – Pașcani. Intervenții active pe poduri, noduri rutiere și sectoare asfaltate

Stadiul lucrărilor pe loturile 1 și 2 ale Autostrăzii A7 Bacău–Pașcani a ajuns la 40–43%. DRDP Iași a anunțat intervenții active la noduri rutiere, poduri și sectoare deja asfaltate, pe traseele Săucești–Trifești și Trifești–Gherăești.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a transmis vineri noi informații privind evoluția șantierelor de pe Autostrada A7, sectorul Bacău–Pașcani, unde lucrările pe loturile 1 și 2 se află într-un stadiu fizic cuprins între 40% și 43%.

Autoritățile au anunțat că pe ambele tronsoane se desfășoară activități atât în zonele de infrastructură rutieră majoră, cât și pe sectoarele unde structura drumului permite deja intervenții de asfaltare.

Pe Lotul 1 al Autostrăzii A7 Bacău–Pașcani, care leagă Săucești de Trifești pe o lungime de 30,3 kilometri, stadiul de execuție a ajuns la 43%. Contractul aferent acestui tronson a fost semnat la data de 15.02.2023, valoarea lucrărilor fiind de 1.638.322.250,22 lei fără TVA.

În teren, constructorul intervine în special în zona nodului rutier Bacău-Nord, punct esențial de conexiune cu Varianta Ocolitoare Bacău.

„Imagini de pe şantierul Autostrăzii A7, Bacău – Paşcani, Lot 1, Săuceşti – Trifeşti. Condiţionat de starea terasamentului, ca urmare a precipitaţiilor din ultima perioadă, constructorul este mobilizat în zona nodului rutier Bacău-Nord, la conexiunea cu Varianta Ocolitoare Bacău, care constituie practic primul tronson din A7 dat în circulaţie”, a anunțat DRDP Iași.

În paralel, lucrările avansează la poduri și pasaje supratraversare, în timp ce pe anumite sectoare deja stabilizate a fost așternut stratul de bază din mixtură asfaltică, iar pe unele porțiuni a fost realizat și stratul de legătură.

Pentru Lotul 2, care acoperă segmentul Trifești–Gherăești pe o lungime de 18,99 kilometri, stadiul fizic raportat este de 40%. Și acest contract a fost semnat la data de 15.02.2023, fiind atribuit aceleiași asocieri de constructori.

Potrivit DRDP Iași, activitatea din șantier este concentrată în special în zona nodurilor rutiere din apropierea municipiului Roman, unde sunt vizate mai multe puncte de intersecție și conectivitate, respectiv Roman-Sud, Roman-Vest și Roman-Nord.

„Săptămâna Mare a găsit constructorul mobilizat în zona nodurilor rutiere din zona Romanului (Roman-Sud - Secuienii Noi, Roman-Vest - intersecţie DN 15D şi Roman-Nord - zona Pildeşti). Şi pe acest lot de pot vedea deja sectoare asfaltate, precum şi mobilizare pentru turnarea elementelor de infrastructură ale structurilor de pe traseu”, a transmis Instituția.

Pe acest tronson se observă deja sectoare pe care a fost turnat asfalt, în paralel cu lucrări la elementele de rezistență ale podurilor și pasajelor de pe traseu.