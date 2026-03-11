Care este stadiul lucrărilor pe A7, între Adjud și Răcăciuni: Continuă așternerea asfaltului. Când va fi deschisă circulația

Lucrările pe lotul 2 al Autostrăzii Moldovei (A7), între Adjud și Răcăciuni, au depășit 90% și vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, a declarat șeful CNAIR, Cristian Pistol. În acest sens, constructorul român UMB Spedition mobilizează peste 350 de muncitori și 100 de utilaje.

Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul Adjud - Răcăciuni al Autostrăzii A7, care măsoară 21,78 kilometri, a depășit 90%. „La ora actuală stadiul fizic al lucrărilor pe acest ultim sector dintre Adjud și Răcăciuni a depășit 90%, iar circulația va fi deschisă până la finalul lunii august (2026)”, a declarat Pistol.

Acest sector reprezintă lotul 2 al secțiunii Focșani - Bacău, iar deschiderea completă a circulației va permite legătura între primii 17 kilometri ai lotului, între Domnești și Adjud, care sunt deja funcționali din anul precedent.

Pe acest tronson, constructorul român UMB Spedition a mobilizat peste 350 de muncitori și mai mult de 100 de utilaje, desfășurând mai multe tipuri de lucrări simultan. În prezent, se lucrează intens la așternerea stratului asfaltic de legătură pe sectorul Sascut – Berești, județul Bacău.

„Continuă așternerea asfaltului pe ultimii km ai lotului 2 al secțiunii dintre Focșani și Bacău a A7 (Autostrada Moldovei)! Peste 40 de muncitori și aproximativ 20 de utilaje lucrează acum la așternerea stratului asfaltic de legătură pe sectorul Sascut-Berești”, a precizat șeful CNAIR.

În paralel, echipele constructorului desfășoară și alte lucrări importante, cum ar fi turnarea plăcii de supra-betonare pe podul de la km 69+256, amenajarea parcării de scurtă durată și construirea CIC (Centrul de Întreținere și Control) la nodul rutier de la Adjud.

Autostrada Moldovei (A7) face parte dintr-un proiect major finanțat prin PNRR, vizând dezvoltarea infrastructurii rutiere în Moldova. Finalizarea acestui tronson va permite fluidizarea traficului și va lega eficient regiunile de nord și est ale țării.

Până la deschiderea completă, constructorul continuă lucrările pe toate fronturile pentru a respecta termenul limită stabilit la sfârșitul lunii august 2026.