Bustul lui Octavian Goga, mutat din Copou într-o hală, în urma unei solicitări bazate pe Legea Vexler

Bustul poetului Octavian Goga, fost premier, a fost îndepărtat din zona Copou din Iași, după ce Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Antisemitismului și Legionarismului din Arad a cerut acest lucru Primăriei și Consiliului Local Iași.

Bustul, amplasat într-o zonă intens circulată din cartierul Copou, a fost ridicat pe 28 martie de angajații Ateneului Național Iași, instituție aflată în subordinea Primăriei.

Asociația din Arad a motivat cererea adresată Primăriei Iași prin noile prevederi din Legea nr. 241/2025, cunoscută drept Legea Vexler, care interzic menținerea în spațiul public, cu excepția muzeelor, a statuilor, grupurilor statuare și plăcilor comemorative dedicate unor persoane care au făcut parte din conducerea organizațiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Asociația a cerut mutarea statuii lui Goga încă de la începutul anului, însă municipalitatea nu a răspuns solicitării în termenul legal, iar din acest motiv asociația a dat în judecată Primăria Iași. Totodată, asociația din Arad a trimis o adresă către Prefectura Iași pe această temă, iar instituția a transmis că, pentru aplicarea noilor prevederi legale, „a inițiat un dialog instituțional la nivelul administrației publice locale prin care bustul poetului Octavian Goga să poată fi valorizat și recuperat, conform, într-un muzeu”, potrivit Ziarului de Iaşi.

Prefectul județului Iași, Constantin Dolachi, a declarat că, după ce a primit adresa de la asociația din Arad, a redirecționat documentul către Primăria Iași. „Nu am avut vreo discuţie cu cei din Primăria Iaşi. A fost vorba doar de redirecţionarea acelei adrese. Nu ştiu nici la ce muzeu a fost dus bustul”, a explicat acesta.

Reprezentanții Primăriei Iași au susținut că Ateneul Național din Iași, instituție subordonată municipalității, a ridicat bustul. Directorul interimar al instituției, Marius Mihai Gherman, a declarat că bustul a fost ridicat pe 28 martie din Copou și dus într-o hală a Ateneului Național din Iași.

„Este la noi în hală şi va fi amplasat în final într-un muzeu. Nu am decis exact la ce muzeu. L-am ridicat pentru că nu am vrut să creăm neplăceri. Noi am fost cei care l-am amplasat în zona Copou, dar am făcut-o nu pentru omul politic Goga, ci pentru poetul Octavian Goga”, a afirmat acesta.

Octavian Goga a fost un politician cunoscut pentru declarațiile și măsurile adoptate înainte și în timpul mandatului de premier din anii 1937-1938. El a inițiat un plan prin care sute de mii de evrei români urmau să fie deportați în Insula Madagascar.

Potrivit istoricului Ilarion Țiu, Goga a fost înmormântat cu zvastica pe piept, la cererea sa. În perioada în care a fost prim-ministru, el a adoptat un decret-lege care a dus la retragerea cetățeniei pentru 225.222 de evrei din România.