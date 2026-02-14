Monica Tatoiu, despre Silviu Vexler: Nu are nicio treabă cu România

Monica Tatoiu a afirmat, în ultimul episod al podcastului „Lebăda Neagră”, difuzat pe canalul de YouTube „Hai România”, că Silviu Vexler nu reprezintă comunitatea evreiască din România. „Vexler nu reprezintă comunitatea evreiască din România, care s-a diluat odată cu anii 68-70 când au plecat masiv”, a spus invitata.

Romeo Couți a afirmat, în timpul podcastului, că Silviu Vexler a impus o lege care, în opinia sa, în loc să aducă armonie în anumite probleme, „a creat antisemitism”.

„Vexler a impus o lege care, în loc să creeze armonie în anumite probleme, a creat antisemitism, de exemplu, se discută foarte serios, scurt, pe doi, în Cluj există biblioteca județeană Octavian Goga, sunt ceva străzi, trebuie aplicate legea și așa mai departe. Deci, nu se s-a stimulat o armonie și un spațiu de dezbatere pe probleme delicate, care trebuie discutate”, a spus acesta.

În acest context, Monica Tatoiu a afirmat că, în opinia sa, Vexler nu reprezintă esența comunității. „Deci domnul Vexler nu reprezintă esența. Eu am crescut între evrei. La noi venea revista Cultului Mozaic în fiecare săptămână. Tata a fost medicul comunității evreiești, prieten cu Mozes Rosen, cu rabinul Neumann, care a fost la mormântare, a stat patru ore la mea. Ăia sunt evreii. Nu vă puteți imagina cât cum am învățat despre România”, a spus invitata.

Monica Tatoiu a declarat că, în opinia sa, România nu aparține doar românilor, ci tuturor celor care au crescut și s-au format aici.

„Domnul Vexler nu are nicio treabă cu România. Eu percep, eu sunt un amestec, da? Dar eu când cântă imnul național, când se ridică steagul României, România nu este numai a românilor, este a tuturora celora care s-au hrănit din pământul ăsta și au devenit ceea ce sunt. Eu așa am crescut la Timișoara. Și eu n-am înțeles când am venit la București și m-am dus în Covasna câtă câtă ură poate să fie gestionată de niște nemernici care folosesc sărăcia ca să-i dezbine pe oameni”, a mai spus invitata.

Invitata a afirmat că, în momentele în care apar probleme economice, anumite formațiuni politice, precum AUR, ajung să preia inițiativa și să câștige teren în spațiul public.