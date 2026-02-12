Legea plantelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, în ședința de Guvern. Alte proiecte

Guvernul va aproba, în ședința de joi, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope.

Conform expunerii de motive, proiectul vizează clarificarea regimului juridic aplicabil preparatelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, stabilind excepțiile pentru cele marcate cu simbolul * în tabelele anexei. De asemenea, se reglementează preparatele care conțin mai multe substanțe, acestea urmând să se supună regimului substanței celei mai strict controlate.

Un alt obiectiv al proiectului este responsabilizarea farmacistului. Activitățile care implică manipularea, prepararea, eliberarea, păstrarea și evidența substanțelor stupefiante și psihotrope din Tabelele II și III vor putea fi desfășurate doar de farmacisti cu drept de liberă practică și contract de muncă în farmacia respectivă.

Proiectul mai prevede actualizarea denumirilor instituțiilor, în vederea corelării cu structurile actuale ale autorităților competente, fără modificări de fond asupra regimului juridic.

Executivul va aproba și un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, pentru transpunerea în legislația națională a Directivelor europene 2023/2864 și 2024/790, publicate în Jurnalul Oficial al UE în perioada decembrie 2023 – martie 2024.

Scopul proiectului este îmbunătățirea informării investitorilor, asigurarea accesului facil la date și creșterea transparenței piețelor financiare. Potrivit expunerii de motive, neadoptarea actului normativ ar putea dezavantaja piața de capital din România comparativ cu alte state membre UE.

Guvernul va aproba un proiect de ordonanță de urgență privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1804 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

Măsurile vizează creșterea numărului de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice și pe hidrogen, conform Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030. Reglementările vor facilita accesul la fonduri europene și atragerea de capital privat pentru investiții.

Printre actele normative ce urmează a fi aprobate se numără:

-Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și acvacultură.

-Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod pe DN 24B km 42+092 peste râul Prut, Albița-Leușeni” din județul Vaslui, valoarea totală a investiției fiind de 256,911 milioane de lei.

-Modificarea HG nr. 892/1998 privind conducerea Companiei Naționale „Unifarm” S.A., prin stabilirea unui consiliu de administrație format din 3–5 membri.

-Proiect de hotărâre privind eliberări și numiri de prefecți și subprefecți.

În ședința de guvern va fi aprobat și semnarea mai multor memorandumuri și acorduri:

-Memorandum cu Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind scutirea de vize pentru titularii de pașapoarte diplomatice, speciale și de serviciu.

-Memorandum pentru negocierea și semnarea unui acord cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind privilegiile, imunitățile și facilitățile organizației.

-Memorandum privind includerea „Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea infrastructurii sportive durabile pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027” în politicile economico-bugetare ale statului român.