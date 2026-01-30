Prăbușire pe piața de capital. Directorul Bursei din Indonezia a demisionat după un val de pierderi masive

Directorul general al Bursei de Valori din Indonezia, Iman Rachman, a demisionat vineri, după ce piața locală a suferit o prăbușire de peste 80 de miliarde de dolari, în urma avertismentului furnizorului de indici MSCI privind o posibilă retrogradare la statutul de piață „frontieră”, potrivit Reuters.

Indicele Jakarta Composite Index (.JKSE) a scăzut cu peste 8% în două zile consecutive, marcând cea mai abruptă scădere din aprilie. Rupia a atins recent un minim istoric de 16.985 față de dolarul american, iar vineri se tranzacționa la 16.800, indicând o ușoară stabilizare.

Rachman a explicat că își asumă responsabilitatea pentru situația creată și speră ca demisia sa să conducă la îmbunătățirea pieței de capital indoneziene.

„Sperăm ca indicele să continue să se redreseze în zilele următoare”, a afirmat el.

Investitorii străini au vândut acțiuni în valoare netă de aproximativ 645 de milioane de dolari în cele două zile de scădere masivă. Analistul Paul Dmitriev de la Global X ETFs a subliniat că guvernul are motive serioase să remedieze situația pentru a preveni ieșiri de capital și pierderi sistemice mai mari.

Declinul a fost alimentat de îngrijorări privind transparența tranzacțiilor și a proprietății acțiunilor, dar și de deciziile recente ale președintelui Prabowo Subianto, printre care creșterea deficitului fiscal și extinderea implicării statului pe piețele financiare. Numirea nepotului său la banca centrală și schimbările la nivelul conducerii Ministerului de Finanțe au amplificat nesiguranța investitorilor.

Autoritățile bursiere au anunțat deja câteva măsuri pentru a răspunde îngrijorărilor MSCI, printre care dublarea cerinței de free float la 15% și verificarea afilierilor acționarilor minoritari. Oficialii speră ca aceste măsuri să fie aprobate rapid, pentru a restabili încrederea pe piață.

Mohit Mirpuri, manager de portofoliu la SGMC Capital din Singapore, consideră că demisia lui Rachman reprezintă o „resetare necesară” și o oportunitate ca bursa să devină mai puternică, cu standarde mai clare de guvernanță.

„Imaginea de ansamblu este o resetare și o oportunitate pentru bursă de a deveni mai puternică, cu standarde și guvernanță mai clare”, a spus Mirpuri.

Investitorii monitorizează atent evoluția pieței, în timp ce autoritățile încearcă să stabilizeze situația și să prevină pierderi suplimentare.

„Decidenții politici vor să remedieze această situație. Guvernul are toate motivele să remedieze aceste probleme, deoarece ieșirile sistemice ar fi substanțiale și ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței”, a spus Paul Dmitriev, analist senior și co-manager de portofoliu la Global X ETFs.